Le Piazze di Francesco, mercoledì 7 aprile ad Ascoli Piceno

Quarto appuntamento in occasione del centenario della rivista San Francesco con Card. Menichelli, Allevi e Fortunato

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Mercoledì 7 aprile, alle 16.30 in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro dal titolo “Parole povere, uscire dalla folla: la vocazione”. Parteciperanno tra gli altri: Card. Edoardo Menichelli, il musicista, Giovanni Allevi, e il direttore della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato.

Ogni mese i frati della Basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno e Alviano il viaggio prosegue verso Ascoli Piceno: luogo in cui, mentre Francesco predicava nella piazza, trenta persone uscirono dalla folla e si fecero suoi discepoli, ricevendo l’abito dalle sue mani.

«La tappa di Ascoli Piceno sarà un momento per riflettere sulla differenza tra popolo e fraternità, massa e comunità – ha dichiarato padre Enzo Fortunato -. Ricorderemo uno degli episodi della vita di San Francesco dove nel predicare ad un popolo il Santo mostrò a tutti che i giovani non sono delle bottiglie da riempire ma luci da accendere».

L’evento partirà da Piazza del Popolo alle 16.30 poi ci si porterà in Piazza Arringo, luogo in cui San Francesco predicò nella sua tappa ascolana. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.