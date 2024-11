“L’esperimento” di Monica Nappo al Piccolo Teatro degli Instabili

“L’esperimento”– Il 6 dicembre 2024, alle ore 21:15, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi accoglierà lo spettacolo “L’esperimento”, scritto, diretto e interpretato da Monica Nappo, in collaborazione con la Fondazione Teatro Due di Parma. Dopo il successo inaugurale della stagione teatrale con “Una relazione per un’accademia” di Tommaso Ragno, il nuovo appuntamento teatrale promette di incantare il pubblico con un’introspezione unica sul tema delle relazioni umane.

Uno spettacolo nato dalla pandemia

“L’esperimento” è una riflessione profonda, venata di ironia, sul rapporto di coppia e la dipendenza affettiva. Scritto durante la pandemia, il testo analizza le dinamiche che emergono nelle convivenze forzate, ponendo domande universali: cos’è l’amore? È possibile definire un rapporto “sano”? Monica Nappo, rifacendosi alle esperienze personali e a quelle ascoltate da amici, esplora il confine sottile tra abitudine e dipendenza, trasformando un flusso di coscienza interiore in un dialogo vivo e coinvolgente con il pubblico.

La trama

La protagonista è una psicologa in attesa di un paziente. Nel frattempo, riflette sulla fine del proprio matrimonio, cercando di comprendere come è giunta alla separazione. In scena, l’ambiente è minimale: una sedia, un tavolino con un fornello, una pentola d’acqua che si scalda. Questo contesto diventa il simbolo di un esperimento metaforico che si sviluppa attraverso monologhi ricchi di aneddoti comici e tragicomici.

Tra riflessioni intime, ricordi e un’analisi pungente delle dinamiche amorose, Monica Nappo conduce il pubblico in un viaggio emotivo che alterna momenti buffi e malinconici.

Calendarietto

Luogo: Piccolo Teatro degli Instabili, Via Metastasio 18, Assisi

Titolo dell’evento: “L’esperimento” di Monica Nappo

Orario: 6 dicembre 2024, ore 21:15

Le dichiarazioni dell’autrice

Monica Nappo spiega: «L’amore è veleno e medicina insieme. Analizzando storie mie e altrui, ho notato quanto spesso la convivenza porti a domandarsi se si sta con l’altro per scelta o per abitudine. Ho voluto portare in scena questa complessità in modo ironico e diretto».

Un monologo di successo

Secondo la critica teatrale, il monologo si distingue per l’acume, l’ironia e una scrittura accessibile ma profondamente analitica. Flaminio Boni, recensendo lo spettacolo, lo definisce «una presa di coscienza dolorosa ma necessaria, che riesce a bilanciare riflessione e leggerezza».

Dettagli di produzione

Assistente alla regia: Elena Gigliotti

Costumi e scene: Barbara Bessi

Produzione: Fondazione Teatro Due

Accessibilità e abbonamenti

Il teatro offre agevolazioni sui biglietti per under 30, over 65 e partecipanti ai laboratori teatrali. Sono disponibili abbonamenti a 3, 4 o 6 spettacoli per l’intera stagione teatrale.

Per informazioni:

Tel. : 333 7853003 / 075 816623

: 333 7853003 / 075 816623 Email : info@teatroinstabili.com

: info@teatroinstabili.com Sito web: www.teatroinstabili.com

Con “L’esperimento”, il Piccolo Teatro degli Instabili continua a proporre un cartellone ricco di spettacoli che uniscono riflessione e intrattenimento, confermando il suo ruolo come punto di riferimento culturale in Umbria.