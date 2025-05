Progressisti per Assisi entrano in Consiglio comunale

La lista ottiene consenso e porta Zaoin tra gli eletti

Alle elezioni comunali appena concluse nel Comune di Assisi, la lista Progressisti per Assisi ha ottenuto un riscontro significativo da parte dell’elettorato, riuscendo ad accedere alla rappresentanza in Consiglio comunale con l’elezione di Adil Zaoin. Il risultato raggiunto premia un progetto politico nato dalla collaborazione tra il Movimento 5 Stelle di Assisi, Rifondazione Comunista e le forze della Sinistra Ecologista, uniti in una piattaforma condivisa e basata su principi comuni.

Il percorso che ha portato alla creazione della lista è frutto di un confronto articolato e quotidiano tra soggetti diversi ma accomunati da una visione del futuro della città centrata sulla giustizia sociale, l’inclusione, la cura dell’ambiente e l’attenzione alle fasce fragili della popolazione. A partire da questi presupposti è stata decisa la convergenza sulla figura di Valter Stoppini, sostenuto come candidato sindaco. La scelta è maturata in modo progressivo e non come esito di accordi precostituiti, ma come risultato di un lavoro condiviso costruito nel tempo.

La coalizione ha promosso un modello partecipativo che mette al centro l’ascolto attivo dei cittadini, la coerenza nell’azione politica e la volontà di mantenere un legame costante con le istanze del territorio. In questa prospettiva, i Progressisti hanno interpretato la propria campagna elettorale come un’opportunità per avvicinare la politica ai bisogni concreti della popolazione, privilegiando il contatto diretto e la discussione sui contenuti.

Con l’elezione di Zaoin, la lista entra formalmente a far parte del nuovo Consiglio comunale, dove intende rappresentare in modo attivo le voci di chi ha scelto di sostenere questa proposta politica. La presenza istituzionale sarà orientata alla trasparenza, al presidio delle questioni sociali e alla promozione di politiche ambientali sostenibili.

La città di Assisi, per la sua storia e il suo profilo identitario, rappresenta un simbolo nazionale e internazionale, non solo sotto il profilo spirituale ma anche per i valori civili che ha saputo incarnare nel tempo. In questo quadro, i Progressisti dichiarano di voler contribuire a mantenere vivo e attuale questo patrimonio, portando nel dibattito pubblico comunale una visione fondata sulla convivenza, la solidarietà e la pace.

Il gruppo, ora presente in consiglio con un proprio rappresentante, intende farsi portavoce di istanze legate alla sostenibilità, all’equità e all’impegno civile, puntando a restituire alla città un ruolo attivo nel panorama regionale. Le priorità programmatiche includono la promozione di politiche inclusive, la difesa dei diritti sociali, l’attenzione alla questione climatica e la valorizzazione della partecipazione democratica.

L’impegno dei Progressisti per Assisi si propone quindi come continuo e sistematico, con la volontà di agire all’interno delle istituzioni mantenendo una forte connessione con la società civile. Il consigliere Zaoin rappresenterà la lista nei lavori consiliari, assumendo il compito di trasmettere la voce di un elettorato che ha scelto il cambiamento e una proposta politica basata su una visione progressista e collettiva.

Al centro dell’iniziativa rimarrà la difesa del bene comune e la ricerca di soluzioni che sappiano rispondere in maniera concreta alle esigenze di chi vive il territorio. Il radicamento locale della lista e il coinvolgimento diretto dei cittadini saranno gli strumenti principali per portare avanti l’azione amministrativa.

L’adesione al progetto da parte dei tre gruppi fondatori è stata definita come una scelta determinata e trasparente, in grado di superare le logiche divisive e costruire un’alternativa fondata sulla responsabilità politica e sull’etica pubblica. La lista si propone come luogo aperto di confronto e partecipazione, senza personalismi e con una chiara prospettiva collettiva.

Assisi viene dunque indicata come punto di partenza per una nuova fase politica, nella quale la sinergia tra le forze della sinistra alternativa e progressista possa consolidarsi anche oltre il contesto locale. L’impegno verso una città più equa, accogliente e attenta alle sfide del presente si traduce ora in presenza istituzionale, con l’intento di garantire continuità e coerenza rispetto agli obiettivi condivisi durante la campagna elettorale.

Il risultato ottenuto conferma la possibilità di costruire alleanze basate su visioni comuni e valori solidi. In questo senso, l’ingresso dei Progressisti per Assisi in Consiglio comunale segna un passaggio importante nella definizione di un’opposizione presente, attiva e orientata al dialogo con i cittadini.