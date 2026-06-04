TARI 2026 ecco tutte le scadenze e le novita per i pagamenti

Nuove scadenze per la tassa sui rifiuti deliberate ad Assisi

La riorganizzazione del prelievo fiscale

Il Comune di Assisi ha ridefinito in modo strutturale le scadenze e i criteri per il versamento della tassa sui rifiuti relativa all’anno in corso. La decisione dell’ente locale introduce un percorso di pagamento differente rispetto al passato, finalizzato a recepire le ultime direttive della normativa nazionale in materia di Piani economici finanziari. Il nuovo impianto prevede una ripartizione dei versamenti che punta ad agevolare i contribuenti, garantendo al contempo la stabilità dei flussi finanziari per la gestione dei servizi ambientali cittadini. Gli avvisi di pagamento sono in fase di spedizione da parte degli uffici competenti.

Il meccanismo di acconto e saldo

La riscossione del tributo per l’anno corrente si articolerà rigorosamente in due fasi distinte. La prima fase prevede l’invio di un avviso per il pagamento di un acconto, il cui valore corrisponde a circa il 60 per cento dell’importo totale dovuto dal contribuente. Questa prima tranche viene calcolata applicando temporaneamente le tariffe in vigore nell’anno precedente. Per facilitare le famiglie, l’acconto viene ulteriormente frazionato in due rate, stabilite rispettivamente con scadenza il 30 giugno e il 15 settembre. La seconda fase scatterà successivamente con l’emissione del saldo finale. Quest’ultimo conterrà il conguaglio definitivo, calcolato sulle tariffe aggiornate che l’amministrazione comunale approverà formalmente entro il limite di legge fissato al 31 luglio.

Agevolazioni automatiche e bonus sociale

Una rilevante novità sul fronte dell’equità fiscale riguarda l’applicazione dei benefici economici per le fasce di popolazione a basso reddito. In base alle linee guida nazionali tracciate dall’autorità di regolazione Arera, è operativo un bonus sociale automatico che si traduce in una riduzione del 25 per cento sulla base degli importi calcolati nel precedente periodo d’imposta. Questa agevolazione viene integrata direttamente nell’avviso di pagamento di giugno senza che il cittadino debba presentare alcuna istanza cartacea. Il sistema incrocia autonomamente i dati dell’Inps e della piattaforma Sgate per individuare i nuclei familiari idonei. I requisiti prevedono una soglia Isee massima di 9.530 euro, che sale fino a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Secondo le verifiche condotte dall’Ufficio Entrate e Tributi, la misura assistenziale riguarderà circa 450 utenze domestiche nel territorio comunale.

Canali di versamento e assistenza

La distribuzione della documentazione ai contribuenti avviene tramite canali differenziati a seconda della tipologia di utenza. I privati riceveranno i modelli precompilati per posta ordinaria, mentre le imprese, i professionisti e i cittadini aderenti riceveranno le comunicazioni esclusivamente via Posta elettronica certificata. Per l’esecuzione dei pagamenti restano validi i canali tradizionali e digitali, a partire dal modello F24 gratuito presso gli sportelli bancari e postali, fino ai servizi telematici del circuito PagoPA. Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al Bilancio Donatella Casciarri hanno confermato che la struttura tecnica comunale è a completa disposizione per fornire chiarimenti sui conteggi inviati.