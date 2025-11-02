Oleoturismo, Unto Assisi e Mattinata uniscono i loro festival

Firmato accordo strategico tra UNTO e FèXtra per il 2025

Il 1° novembre 2025, nella Sala del Consiglio comunale di Assisi, è stato ufficializzato un patto di collaborazione tra i Comuni di Assisi e Mattinata, volto a rafforzare il legame tra i rispettivi festival dell’olio extravergine di oliva: UNTO e FèXtra. L’intesa, siglata dai sindaci Valter Stoppini e Michele Bisceglia, mira a costruire un ponte culturale e turistico tra Umbria e Puglia, fondato sull’olio evo come emblema di pace, identità e sostenibilità.

La sinergia nasce dalla volontà condivisa di valorizzare il paesaggio olivicolo e le comunità rurali, promuovendo l’oleoturismo come leva di sviluppo locale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali di entrambi i territori, tra cui assessori e consiglieri con deleghe a cultura, agricoltura e turismo.

Il progetto prevede azioni congiunte: campagne promozionali, scambi culturali tra produttori e operatori, delegazioni di studenti e artisti, e programmi comuni dedicati all’agricoltura sostenibile e al turismo esperienziale. L’obiettivo è candidare la rete dei due festival a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, per rafforzare l’identità dei territori e il patrimonio immateriale legato all’ulivo.

La firma è avvenuta durante l’edizione in corso di UNTO, mentre lo scorso ottobre una delegazione assisana ha partecipato a FèXtra. Entrambe le manifestazioni si confermano catalizzatori di dialogo e innovazione, capaci di raccontare l’Italia dell’olio attraverso saperi, sapori e paesaggi.

Parole chiave: oleoturismo, Assisi, Mattinata, UNTO, FèXtra, olio evo, agricoltura, cultura