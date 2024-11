Adic e Anfiteatro insieme per promuovere le comunità energetiche

L’Associazione per i Diritti dei Cittadini (Adic) Umbria supporta il progetto delle comunità energetiche promosso dall’associazione Anfiteatro e annuncia la sua partecipazione al convegno previsto per martedì prossimo ad Assisi. L’incontro, che si terrà presso il Palazzo Comunale della città, si concentrerà sullo sviluppo di energie rinnovabili come strumento per la riduzione dei costi energetici e per un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione delle risorse.

La partnership con Anfiteatro nasce dalla condivisione di valori comuni, quali la tutela ambientale e il risparmio energetico. Adic, impegnata da tempo nel sostenere iniziative che promuovono i diritti dei cittadini e la consapevolezza sulle tematiche ambientali, intende valorizzare le opportunità offerte dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) per contribuire a una maggiore autonomia e consapevolezza energetica tra i cittadini. “Riteniamo che una cittadinanza ben informata possa essere più partecipativa e attiva in iniziative che puntano a ridurre i costi e a proteggere l’ambiente,” ha dichiarato Marco Lucherini, presidente di Adic.

Il progetto CER consente infatti ai cittadini di diventare produttori e consumatori di energia rinnovabile, abbattendo i costi delle bollette e promuovendo un modello di consumo sostenibile. Adic sostiene attivamente questa iniziativa attraverso una rete di sportelli territoriali, con sedi a Santa Maria degli Angeli e Magione, dove esperti volontari forniscono consulenze su problematiche legate a bollette, telefonia, assicurazioni e altro. “Presso i nostri sportelli,” prosegue Lucherini, “segnaliamo le opportunità che l’associazione Anfiteatro è in grado di mettere in pratica per rispondere alle esigenze delle famiglie, che oggi subiscono i pesanti aumenti del costo dell’energia.”

Adic considera il tema della sostenibilità energetica una priorità assoluta, da perseguire tramite collaborazioni con enti pubblici e privati che condividono valori di solidarietà e tutela dei diritti. L’obiettivo dell’associazione, che si batte per il benessere della collettività, è di fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le sfide economiche e ambientali attuali. Tra questi strumenti, il modello delle comunità energetiche rappresenta un’importante innovazione, soprattutto per le famiglie, che possono beneficiare di un sistema di produzione e condivisione dell’energia a livello locale.

In particolare, la collaborazione tra Adic e Anfiteatro si fonda sulla volontà di offrire a tutti i cittadini opportunità reali di risparmio energetico, favorendo la partecipazione delle comunità a una gestione più sostenibile delle risorse. L’incontro di martedì ad Assisi offrirà l’occasione di approfondire i benefici delle comunità energetiche e di informare i cittadini su come diventare parte attiva di questo progetto.