Meeting Nazionale Fondazione Sorella Natura: Assisi e Roma in Agenda

Il 4° Meeting Nazionale della Fondazione Sorella Natura si svolgerà quest’anno in due importanti appuntamenti. La prima sessione avrà luogo ad Assisi il 25 e 26 Ottobre 2024, mentre la seconda si terrà a Roma l’8 Novembre 2024.

La sessione di Assisi sarà incentrata sul tema “BOSCO ITALIA – Il Patrimonio Silvo Forestale per lo Sviluppo Sostenibile”. Durante le due giornate si affronteranno vari aspetti legati al patrimonio boschivo italiano, tra cui le problematiche paesistiche, gestionali e di corretta manutenzione, oltre ai temi di prevenzione dei rischi idrogeologici.

Il 25 Ottobre, l’incontro sarà aperto dalla Presidente della Fondazione, Susanna Pagiotti, e vedrà la partecipazione di relatori di spicco. Tra questi, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; mons. Flavio Pace, Segretario del Dicastero per l’Unità dei Cristiani; Francesco Vaia, Direttore Generale del Ministero della Salute; Federico Gori, Presidente ANCI Umbri; e Bruno Mario Broccolo, ex Presidente della Fondazione Umbra per l’Architettura. Gli interventi si concentreranno sulle sfide e sulle opportunità relative alla gestione e alla salvaguardia delle risorse forestali italiane.

Le relazioni del primo giorno saranno affidate a figure di riferimento nel settore, come Marco Magnifico, Presidente del FAI; il Generale Nazario Palmieri, Vice Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri; e il Generale Massimiliano Conti, Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La partecipazione del già Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, arricchirà il dibattito sulle politiche pubbliche riguardanti la gestione del patrimonio silvo-forestale.

Il 26 Ottobre, la sessione, moderata dal giornalista del Corriere dell’Umbria, Alessandro Antonini, vedrà interventi da parte di importanti figure istituzionali come il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti; Mario Antonio Scino, Capo di Gabinetto del MASE; e Antonio Baldassare, Presidente Emerito della Corte Costituzionale. Il tema centrale di questa giornata sarà “Il Patrimonio Silvo Forestale Italiano – Biomasse e Produzione Energetica”, con un intervento del Prof. Franco Cotana dell’Università di Perugia e Amministratore Delegato della società Ricerca Sviluppo Energia del Gruppo GSE.

Al termine della relazione di Cotana, si aprirà un dibattito che coinvolgerà esperti come Modestino Colarusso, Direttore Generale di Confindustria Energia; Agostino Cavazza, Responsabile del coordinamento con gli Enti di Sistema e il Territorio della Fondazione Edmund Mach; Michele Colli, Presidente di FIPER; e altri esponenti del settore delle energie rinnovabili.

Il Meeting si terrà nel Palazzo Bonacquisti della Fondazione a Perugia e sarà aperto al pubblico, oltre a essere trasmesso in diretta streaming, per garantire la massima partecipazione anche a chi non potrà essere presente fisicamente.

La seconda sessione, che si svolgerà a Roma l’8 Novembre 2024 nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, avrà come tema “TRANSIZIONE ENERGETICA – A Che Punto Siamo – Dove Andiamo”. Questo incontro si concentrerà sullo stato attuale e sulle prospettive future della transizione energetica in Italia, con l’obiettivo di promuovere un dibattito costruttivo e informato su un tema di grande rilevanza per il futuro del paese.

Questi eventi rappresentano un’opportunità importante per approfondire il dialogo sulle politiche di sostenibilità e per condividere buone pratiche nella gestione delle risorse naturali.