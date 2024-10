Musei Inclusivi: Il Progetto “Musei per Tutti” nel Subasio

Musei Inclusivi – Un’iniziativa che promuove l’inclusività dei musei nel territorio del Parco del Subasio è stata presentata oggi ad Assisi. Il progetto, denominato “Musei per tutti nel Parco del Subasio”, coinvolge i comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina e si propone di rendere i siti museali accessibili anche a persone con disabilità motorie e cognitive.

Questo ambizioso progetto, sostenuto dalla Regione Umbria attraverso un bando legato alla legge regionale 24/2003, è stato illustrato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato sindaci e assessori dei comuni interessati, insieme a funzionari comunali, rappresentanti della Regione e esperti della società Euromedia, specializzata in innovazione tecnologica e promozione culturale.

Accessibilità e Innovazione

I musei interessati dall’iniziativa sono otto, e comprendono strutture come la Pinacoteca Comunale, il Foro Romano, la Domus del Lararium e la Rocca Maggiore ad Assisi; la Pinacoteca Civica e la Villa dei Mosaici a Spello; il Museo Archeologico a Nocera Umbra; e il Museo del Ricamo e del Tessile a Valtopina. Attraverso un’azione coordinata, questi musei saranno dotati di tecnologie avanzate e contenuti multimediali personalizzati per migliorare l’esperienza di visita e garantire l’accessibilità per tutti, compresi utenti con disabilità motorie, visive, uditive e intellettive.

I contenuti multimediali includono video con sottotitoli e traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per persone sorde, podcast audio attivabili tramite sensori Bluetooth per utenti ciechi o ipovedenti, e tour virtuali a 360 gradi per persone con difficoltà motorie. Sarà disponibile anche un’app mobile intuitiva che interagisce con dispositivi beacon installati nelle varie strutture museali, unificando una vasta gamma di materiali accessibili.

Rete e Collaborazione

La creazione di un marchio unico e la realizzazione di contenuti digitali su misura sono parte di una strategia di comunicazione che mira a facilitare la visita ai musei, rendendoli interconnessi e facilmente fruibili. La rete di musei sarà promossa attraverso un sito web dedicato, www.museiparcosubasio.it, e canali social, supportati anche da materiale informativo sia cartaceo che digitale, disponibile in italiano e inglese.

Queste azioni rappresentano il primo passo di un progetto che non solo mette in rete i siti museali, ma garantisce anche l’accessibilità digitale di tutte le strutture coinvolte, rafforzando la cooperazione tra i quattro comuni del parco del Monte Subasio. Nei prossimi mesi, si prevede un ulteriore sviluppo dell’iniziativa, con l’obiettivo di rendere i musei sempre più inclusivi e accessibili.

Dichiarazioni dei Rappresentanti Locali

Fabrizio Leggio, assessore al turismo e marketing territoriale di Assisi, ha commentato: “A pochi giorni dal G7 su inclusione e disabilità in Umbria, presentiamo un progetto innovativo che valorizza il nostro territorio, rendendo il patrimonio culturale più accessibile. È un’iniziativa strategica che rafforza i legami tra le comunità locali e aumenta le potenzialità dei musei, consentendo loro di attrarre un pubblico sempre più vasto. Questo progetto rappresenta un passo in avanti significativo per l’inclusione delle persone con disabilità.”

Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, ha sottolineato: “L’arte e la cultura non solo hanno un valore turistico inestimabile, ma rappresentano anche una ricchezza sociale. Il progetto ‘Musei per tutti’ moltiplica l’accessibilità al nostro patrimonio culturale, esaltando le caratteristiche dei nostri territori legati dal sacro Monte Subasio. Grazie a questa iniziativa, i nostri musei potranno finalmente garantire una fruizione completa per tutti, superando le difficoltà di accesso per utenti con diverse problematiche.”

Rosanna Zaroli, assessore alla cultura di Spello, ha aggiunto: “L’accessibilità culturale è fondamentale per realizzare il diritto alla cultura. La nostra città, con beni culturali come la Villa dei Mosaici e la Pinacoteca Civica, si inserisce in questo significativo progetto che permetterà ai musei del Parco del Monte Subasio di aprirsi a un pubblico più vasto.”

Gabriele Coccia, sindaco di Valtopina, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa per il Museo del Ricamo e del Tessile: “Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per promuovere il nostro museo, rendendolo più attrattivo e accessibile. Le ricadute positive si estenderanno anche allo sviluppo del territorio, promuovendo valori come la coesione e l’inclusione sociale.”

Conclusioni e Prospettive

Il progetto “Musei per tutti” si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità, mirando a un patrimonio culturale aperto e inclusivo. Grazie all’implementazione di tecnologie all’avanguardia e alla creazione di contenuti accessibili, i musei del Parco del Subasio si pongono come modello di riferimento per altre realtà, promuovendo un’esperienza culturale che valorizza la storia e l’identità dei territori coinvolti.

L’iniziativa, dunque, non solo abbatte le barriere fisiche, ma apre la strada a un futuro in cui la cultura è realmente accessibile a tutti, dimostrando che l’arte e il patrimonio culturale possono essere una risorsa condivisa, in grado di unire le comunità e arricchire le esperienze di visita.