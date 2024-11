Riapre Senso Unico Alternato la Strada Provinciale 243

A partire da oggi, 15 novembre 2024, la Strada Provinciale 243 di Pieve di Compresseto, nel tratto che collega le frazioni di Piagge e Poggio San Ercolano, è riaperta al traffico a senso unico alternato. La riapertura segue la revoca dell’Ordinanza Provinciale N°27 del 5 luglio 2024, che aveva imposto la chiusura totale della strada per consentire i lavori di ripristino della viabilità.

I lavori, che si sono concentrati sul tratto tra il chilometro 4 e il chilometro 5, hanno rispettato il cronoprogramma stabilito, senza ritardi. Questo intervento, realizzato grazie alla Provincia di Perugia e alla competenza degli operatori coinvolti, ha puntato sulla sicurezza della viabilità e sulla qualità dell’esecuzione. Grazie a questi interventi, il traffico potrà riprendere in modo controllato, riducendo l’impatto sulle abitudini quotidiane dei cittadini e dei pendolari.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio, mirato a risolvere definitivamente il problema della frana che aveva causato la chiusura della strada. Nonostante la riapertura, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza proseguiranno nei prossimi mesi. Si prevede che il completamento dei lavori avvenga entro la primavera 2025.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Provincia, sottolineando l’importanza della strada per la comunità locale. “Ringrazio la Provincia di Perugia per l’impegno e la puntualità nell’eseguire i lavori, che permetteranno finalmente di riaprire questa via di comunicazione fondamentale per il nostro territorio. Dopo anni di chiusura, oggi possiamo offrire una risposta concreta ai bisogni di una parte importante della nostra popolazione”, ha dichiarato Presciutti.

La riapertura della Strada Provinciale 243 a senso unico alternato rappresenta un passo importante verso la normalizzazione della viabilità nella zona. I lavori continueranno per garantire la sicurezza e la stabilità del tratto, che è stato oggetto di interventi significativi per superare il problema della frana. L’aggiornamento sul completamento delle opere, previsto per la primavera del 2025, rassicura i cittadini e i pendolari sull’impegno costante per migliorare le condizioni di circolazione.