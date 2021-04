Alessandro Luigi Mencarelli, elezioni in vista, troppi proclami



Comune di sindaca, dopo le dimissioni di Pettirossi, abbia nominato nuovo assessore Paola Vitali, persona che conosco da tempo e su cui, personalmente, non ho nulla da dire, se non augurarle buon lavoro. Ad ogni modo, da cittadino, prima ancora che da persona impegnata nella politica locale, mi sono posto alcune domande: di Alessandro Luigi Mencarelli LegaComune di #Assisi , è notizia che la, dopo le dimissioni di Pettirossi, abbia nominato nuovo assessore Paola Vitali, persona che conosco da tempo e su cui, personalmente, non ho nulla da dire, se non augurarle buon lavoro. Ad ogni modo, da cittadino, prima ancora che da persona impegnata nella politica locale, mi sono posto alcune domande:

1. Dopo la nomina degli assessori Guarducci, Rota, Capitanucci e Paggi, quella della signora Vitali risulta essere la quinta come assessore chiamato dall’esterno e non eletto nella Giunta comunale. Possibile che fra le fila della maggioranza PD che governa la nostra Città non vi sia una persona idonea a ricoprire tale ruolo? Oppure la sindaca Proietti reputa gli esponenti della propria coalizione che l’hanno sostenuta non all’altezza del ruolo di assessore?

2. Quali obiettivi riuscirà a concretizzare Paola Vitali in questi pochi mesi di mandato, dal momento che risulta essere “digiuna” della macchina amministrativa?