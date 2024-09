Cammino per gli Animali: da Assisi a Roma in 200 km

Un’iniziativa dedicata ai diritti degli animali sta prendendo forma in questi giorni: il “Cammino per gli animali”, un percorso di circa 200 km che collega Assisi a Roma. Questo evento, giunto alla sua settima edizione, invita i partecipanti a unirsi ai propri amici a quattro zampe, esplorando insieme il legame tra esseri umani e animali, tutto immersi nella bellezza della natura.

Il cammino è un’opportunità per riflettere sul valore di questo rapporto, seguendo le orme di San Francesco, il quale ha sempre promosso l’amore e il rispetto per tutte le creature viventi. Il percorso, suddiviso in 13 tappe, è partito il giorno precedente e si concluderà il 4 ottobre in Piazza San Pietro, in coincidenza con la celebrazione del Santo. Questo momento culminante mira a lanciare un appello collettivo a Papa Francesco, affinché si faccia portavoce di una maggiore attenzione verso i diritti degli animali.

La manifestazione è aperta a chiunque voglia partecipare, siano essi singoli o gruppi organizzati. I partecipanti devono essere accompagnati da cani che siano già ben socializzati e addestrati per affrontare lunghe passeggiate. Si escludono, quindi, animali troppo giovani, anziani o con problematiche di comportamento. Le tappe variano da un minimo di 12 km a un massimo di 22 km, permettendo a tutti di scegliere il proprio ritmo e le proprie capacità.

Uno degli obiettivi principali di questo cammino è favorire la socialità, creando occasioni di incontro tra i partecipanti. I camminatori avranno anche l’opportunità di meditare nella natura, apprezzando i paesaggi unici delle regioni Umbria e Lazio, punteggiati da eremi e angoli suggestivi. Inoltre, il percorso stimolerà momenti di confronto su importanti tematiche, quali l’ambiente, la salute e l’alimentazione, soprattutto in relazione al benessere degli animali.

Angelo Vaira, educatore cinofilo e fondatore della scuola ThinkDog, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Ha affermato che molti problemi ambientali attuali sono strettamente connessi al modo in cui trattiamo gli animali. Esempi come gli allevamenti intensivi e la deforestazione, che servono a convertire terreni per la produzione di foraggio, rappresentano alcune delle principali cause della crisi climatica in atto.

Il “Cammino per gli animali” non è solo un evento di carattere ludico, ma anche un’importante manifestazione di sensibilizzazione. I partecipanti sono invitati a riflettere sul loro ruolo nella tutela degli animali e sull’impatto delle loro scelte quotidiane. Attraverso questa esperienza, si spera di rafforzare la consapevolezza su come il rispetto per tutte le forme di vita possa contribuire a un mondo più giusto e sostenibile.

In sintesi, questo cammino rappresenta un’occasione preziosa per unire passioni e ideali, promuovendo un messaggio di amore e rispetto per gli animali e l’ambiente che li circonda.