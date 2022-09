La tradizione, la Cavalcata di Satriano di Francesco e i cavalieri

Search for: Search Button

Si rinnova la tradizione, oggi la Cavalcata di Satriano di Francesco e i cavalieri

Si rinnova la tradizione. Torna oggi l’appuntamento con la cavalcata di Satrianocavalcata di SatrianoRievocazione dell’ultimo ritorno di San Francesco ad Assisi. Un folto gruppo di cavalieri ripercorre l’itinerario compiuto da San Francesco, gravemente ammalato, da Nocera, attraverso Satriano e Pian della Pieve, per tornare nella sua città., che rievoca l’ultimo ritorno di San Francesco ad Assisi. Un gruppo di cavalieri ripercorre l’itinerario compiuto da San Francesco, gravemente ammalato, da Nocera, attraverso Satriano e Pian della Pieve, per tornare nella sua città. Nel 1226, sul finire dell’estate, san Francesco tornò dopo aver trascorso un periodo che lo vide sottoporsi ad estenuanti terapie per il male incessante che lo affliggeva agli occhi: da Rieti fu portato a Siena, poi al conventino delle Celle presso Cortona e infine a Bagnara, nelle vicinanze di Nocera Umbra.

Gli assisani inviarono una solenne delegazione di cavalieri che riportò il santo in corteo fino alla sua città natale. Francesco e i cavalieri lungo il tragitto si fermarono presso Satriano, villaggio tra Assisi e Nocera Umbra. I cavalieri si raduneranno stamattina alle 9 a Nocera Umbra. La partenza è fissata per le 9.30. Colazione prevista alle 10.30 a Villa Postignano, mentre l’aperitivo alle 11.45 è in programma a Castel Senese. Pausa pranzo ad Armenzano con ripartenza alle 15.30 verso Assisi con sosta alle 16.45 a Costa di Trex. L’arrivo della carovana in piazza del Comune è atteso per le 18. M.Cam.