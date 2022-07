Search for: Search Button

Assisi, approvato il progetto per riqualificare i marciapiedi in tre frazioni

La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di marciapiedi in tre frazioni del territorio comunale. E investirà la somma di 125 mila euro, stanziata dal Ministero dell’Interno per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle aree pedonali e dell’arredo urbano.

Le frazioni interessate dai lavoro sono Petrignano, Rivotorto e Tordandrea. A Petrignano l’intervento interesserà Piazza del Castello dove verrà risistemata tutta la pavimentazione che attualmente si trova in condizioni critiche. A Rivotorto si rifarà il tratto di marciapiedi, in entrambi i lati, che va dalla chiesa all’area veder di via Sacro Tugurio. Per concludere a Tordandrea saranno rimessi a nuovo i sanpietrini disconnessi in Piazza dei Caduti.

Il cantiere dei lavori sarà allestito entro il mese di luglio.

“SI tratta di un altro intervento – ha detto il vice sindaco Valter Stoppini che ha, tra l’altro, la delega alla viabilità e alle manutenzioni – che conferma l’attività di questa amministrazione indirizzata ad aver cura del nostro territorio, a raccogliere le istanze della comunità e operare concretamente. I lavori nelle tre frazioni sono importanti e tutti finalizzati a migliorare il patrimonio demaniale e garantire il decoro dei nostri luoghi sia per la sicurezza dei cittadini e sia per rendere più accogliente possibile le nostre frazioni che sono, come tutto il territorio di Assisi, a vocazione altamente turistica”.