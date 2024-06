“Con il Cuore”: Un incontro speciale con la stampa sul palco del concerto

Il giovedì 6 giugno, alle ore 14, si terrà un evento speciale sul sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi. Questo evento non è un normale incontro, ma un momento di condivisione e presentazione del concerto benefico “Con il Cuore”. L’incontro avrà luogo nel backstage del palco, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Durante l’incontro, verranno presentati i progetti sostenuti dal concerto benefico. Questi progetti saranno illustrati attraverso le testimonianze di alcuni dei protagonisti dell’iniziativa, che saliranno sul palco di “Con il Cuore” durante la serata. Questo sarà un momento per mettere in luce l’impegno e la dedizione di coloro che lavorano dietro le quinte per rendere possibile il concerto.

Due figure di spicco saranno presenti all’incontro: il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato, e il conduttore della serata, Carlo Conti. Entrambi avranno l’opportunità di condividere le loro riflessioni e aspettative per il concerto, offrendo una prospettiva unica sull’evento.

L’incontro con la stampa è un’occasione per sottolineare l’importanza del concerto “Con il Cuore” e dei progetti che sostiene. È un momento per celebrare la generosità e l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento benefico.

In conclusione, l’incontro con la stampa del 6 giugno sarà un momento di condivisione e anticipazione del concerto benefico “Con il Cuore”. Sarà un’occasione per mettere in luce i progetti sostenuti e per celebrare l’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Con Carlo Conti e padre Enzo Fortunato a guidare la presentazione, sarà sicuramente un incontro da non perdere.