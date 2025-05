Con la pistola terrorizza le persone in stazione ad Assisi, arrestato

Turisti minacciati con pistola, intervengono i carabinieri

Con la pistola terrorizza – Nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio 2025, poco dopo le ore 18, si è verificato un grave episodio nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, frazione del Comune di Assisi. Un uomo armato di pistola ha creato panico tra i presenti, costringendo all’intervento immediato dei carabinieri.

Il soggetto, identificato come straniero, si aggirava nell’area dello scalo ferroviario mostrando in modo evidente una pistola Beretta calibro 9. I passanti, tra cui numerosi turisti, allarmati dal comportamento minaccioso, hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recate rapidamente alcune pattuglie dei carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli.

L’azione dei militari è stata rapida e decisa. Una volta localizzato l’uomo armato lungo i binari, gli operatori dell’Arma hanno puntato contro di lui le armi in dotazione, ordinandogli di gettare a terra l’arma. L’individuo, in un primo momento titubante, ha poi eseguito l’ordine, lasciando cadere la pistola e permettendo ai carabinieri di intervenire in sicurezza.

L’uomo è stato immobilizzato e ammanettato sul posto. Dopo l’arresto, è stato trasferito nella vicina caserma dei carabinieri di Santa Maria degli Angeli per essere sottoposto agli accertamenti di rito. In quel momento l’area era particolarmente affollata a causa del flusso turistico giornaliero che interessa abitualmente la frazione, meta di numerosi visitatori italiani e stranieri.

L’intervento ha suscitato notevole attenzione tra i presenti. I testimoni hanno raccontato di aver vissuto attimi di forte tensione, con persone che cercavano riparo nei pressi della stazione o che si allontanavano frettolosamente per mettersi al sicuro. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, e il blitz si è concluso senza il bisogno di fare ricorso all’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.

Le prime informazioni raccolte sull’arma indicano che si tratterebbe di una pistola funzionante, ma saranno necessari ulteriori esami balistici per accertarne l’origine, l’eventuale matricola e se fosse legalmente detenuta. I carabinieri stanno ora indagando sul movente del gesto, al momento non chiaro. L’uomo non avrebbe rivolto frasi comprensibili ai presenti, né avanzato richieste specifiche, limitandosi a camminare impugnando la pistola in modo plateale e pericoloso.

Sull’episodio è stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, che valuterà i capi d’imputazione da contestare all’arrestato. Tra le ipotesi di reato si profilano la minaccia aggravata, il porto abusivo di arma da fuoco e l’interruzione di pubblico servizio.

L’intera area ferroviaria è rimasta presidiata per circa un’ora dalle forze dell’ordine, che hanno condotto anche un sopralluogo per assicurarsi che non vi fossero altri pericoli. Alcuni treni hanno subito ritardi a causa della momentanea interruzione dell’operatività del binario interessato, ma la circolazione è stata ripristinata regolarmente in serata.

La vicenda ha rilanciato il dibattito tra i residenti di Santa Maria degli Angeli sulla sicurezza pubblica nella zona della stazione, da tempo ritenuta sensibile a causa dell’elevata affluenza e della vicinanza con luoghi religiosi molto visitati. Alcuni cittadini hanno manifestato preoccupazione per quanto accaduto, ritenendo necessario un rafforzamento del controllo sul territorio.

I carabinieri continueranno nelle prossime ore a raccogliere testimonianze da parte dei presenti e ad approfondire l’identità del soggetto arrestato, la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Non sono stati diffusi al momento ulteriori dettagli anagrafici dell’uomo fermato.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’attenzione resta alta su tutta l’area della stazione, ritenuta luogo strategico anche per la prevenzione di reati legati al traffico di sostanze illecite o al degrado urbano. Le operazioni di vigilanza proseguiranno anche nei prossimi giorni con attività di pattugliamento visibile.

Nel frattempo, la stazione di Santa Maria degli Angeli è tornata alla piena funzionalità, ma l’intervento dei carabinieri ha lasciato una traccia evidente nella memoria dei presenti, che hanno vissuto un pomeriggio di paura in un contesto solitamente tranquillo e turistico.

