Coronavirus prosegue sanificazione strade e piazze di Assisi

Terzo intervento di disinfezione e sanificazione delle strade e delle piazze del territorio comunale di Assisi. Dopo Santa Maria degli Angeli, il programma deciso dal Comune per coadiuvare il contenimento della diffusione del coronavirus prevede stasera dalle ore 20 alle 2 il servizio nel centro storico, nella zona di Levante e San Vitale. Come già annunciato verranno trattate anche le aree antistanti scuole, farmacie, poste, banche, parcheggi dei supermercati e tutti gli altri punti di aggregazione.

La prima novità da stasera riguarda l’orario che viene anticipato e posticipato di un’ora rispetto ai due interventi fatti a Santa Maria che si sono svolti tra le 21 e le 1.

La seconda riguarda il team che viene raddoppiato anche per accelerare il compimento del trattamento che, ricordiamolo, si basa sull’utilizzo di un liquido igienizzante diluito con l’acqua (ipoclorito di sodio, in percentuale come da norma), nebulizzato per la sanificazione.

La popolazione viene avvisata dal Gruppo comunale della Protezione civile che ricorre ad annunci sonori nelle ore precedenti il trattamento.

Oltre alla disinfezione e sanificazione delle strade l’amministrazione comunale ha previsto il potenziamento dell’attività di pulizia e spazzamento stradale su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Stefania Proietti ribadisce la raccomandazione a rimanere a casa e uscire solo se strettamente necessario ai fini della prevenzione del contagio, ma la sera durante il trattamento di disinfezione e sanificazione delle strade i cittadini sono invitati a NON USCIRE DI CASA PER NESSUN MOTIVO IN QUESTO ORARIO (dalle 20 alle 2) E NELLE ORE NOTTURNE SUCCESSIVE. Il servizio di raccolta della nettezza urbana non subisce variazioni, quindi è possibile lasciare i sacchi dell’immondizia con le stesse modalità di prima, anche esponendoli prima dell’inizio del trattamento.

In allegato il programma completo della sanificazione sul territorio (l’attività durerà fino a sabato mattina), i cittadini saranno aggiornati continuamente su orari e luoghi del servizio.