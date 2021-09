Elezioni Assisi, turismo, sviluppo e ambiente sono i motori economia

Il turismo, lo sviluppo e l’ambiente sono i motori della nostra economia e del nostro futuro. Di questo abbiamo parlato ieri pomeriggio nella Sala di Santa Caterina con il sindaco di Firenze Dario Nardella, con l’economista Leonardo Becchetti, con il professor Paolo Desinano e il consigliere regionale Vincenzo Bianconi.

Stiamo vivendo una fase di respiro, di ripartenza per il turismo. E questo periodo ci ricorda la ripresa della nostra città all’indomani del terremoto del 1997, quando Assisi e l’Umbria rimasero profondamente colpite in termini di vite e danni al patrimonio.

da Segreteria Candidato

Sindaco Stefania Proietti

Prima del Covid ad Assisi arrivavano 5/6 milioni di persone all’anno perché qui da noi il sistema del turismo è più che altro quello dell’accoglienza come stile, come modello con un’anima. Oggi dopo la pandemia Assisi può ripartire e se riparte Assisi riparte l’Umbria perché la nostra città rappresenta Il 25 per cento del turismo che arriva nella nostra regione.

Nel raccontare i rapporti di collaborazione con il sindaco Nardella cito la candidatura italiana di Assisi e Firenze Ambiente la candidatura italiana al World Water Forum 2024. O anche quelli instaurati con le Gallerie degli Uffizi che nell’ambito del progetto “Uffizi Diffusi” porterà martedì prossimo ad Assisi, alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini, un’opera unica, quella che raffigura “san Francesco che riceve le stimmate” del Maestro della Croce, che sarà ammirabile fino al 6 gennaio 2022 nella Sala ex Pinacoteca.

Un progetto pensato per onorare la festa di San Francesco, il nostro Santo, patrono dell’ecologia, che può essere occasione di rilancio per la nostra economia. Durante l’incontro è stato possibile anche raccontare della nuova gestione del Parco del Subasio, affidata dal primo agosto all’Associazione dei Comuni (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina) presieduta dall’amministrazione di Assisi.

Insomma un confronto interessante sul futuro del turismo che non può essere svincolato dallo sviluppo e dall’ambiente. E in questi cinque anni abbiamo realizzato progetti ad hoc per incrementare il turismo senza dimenticare i valori che ci accomunano e sono il messaggio che proviene da Assisi, valori come l’accoglienza, la fraternità, la pace, il bene comune, la tutela del paesaggio, la sostenibilità ambientale.