Fabrizio Ciucarelli, nuovo allenatore dell’Asd Angelana 1930

L’ASD Angelana 1930 comunica di aver affidato a Fabrizio Ciucarelli il ruolo di allenatore della prima squadra in vista della stagione 2020/21. La decisione è scaturita dopo un’attenta analisi all’interno del Consiglio Direttivo della società, che vede Graziano Grassi nel ruolo di direttore generale e il riconfermato Loris Gervasi in quello di direttore sportivo. Ciucarelli, classe 1963, nella passata stagione è subentrato ad ottobre sulla panchina del Tavernelle (Promozione gir. A), dove è rimasto sino al momento dello stop imposto dall’emergenza Covid-19. Per lui si tratta di un ritorno a Santa Maria degli Angeli, avendo guidato già l’Angelana in Eccellenza nella stagione 2010-11. In carriera ha allenato anche a Todi, Torgiano, Valfabbrica, Foligno (come vice di Giovanni Pagliari), Castel del Piano e Pontevalleceppi.