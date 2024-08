Forza Italia Assisi denuncia le promesse non mantenute dalla sindaca

Assisi – Forza Italia Assisi ha espresso delusione e preoccupazione per le numerose promesse non mantenute dalla sindaca, candidata alla Regione per il centrosinistra. Secondo il partito, il 95% del programma elettorale del 2016 non è stato realizzato.

Un esempio significativo riguarda le strutture sportive. La sindaca aveva promesso una riqualificazione completa delle strutture sportive di Assisi, ma dopo otto anni molte di queste promesse rimangono irrealizzate. La tendostruttura è stata demolita e mai ricostruita, mentre il Palazzetto dello Sport non ha visto interventi significativi. Inoltre, Assisi è l’unico comune della zona senza una pista ciclabile, mentre i comuni vicini come Spello e Cannara ne sono dotati.

Il progetto per la piscina è stato abbandonato, e la palestra di Petrignano non ha subito miglioramenti. Anche la palestra di Via Giovanni XXIII e quella della Provincia nella zona ITIS non hanno visto interventi. L’ampliamento della palestra della Provincia non è mai stato realizzato.

Questi esempi dimostrano, secondo Forza Italia Assisi, l’incapacità dell’amministrazione Proietti di realizzare progetti concreti per il bene della comunità. Nonostante le spese sostenute per consulenti e progettisti, i risultati sono stati deludenti.

Forza Italia Assisi invita i cittadini a riflettere attentamente sulle scelte future e a considerare l’importanza di un’amministrazione che mantenga le proprie promesse e lavori realmente per il miglioramento della città.