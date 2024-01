Gennaiola Assisi celebra 40 Anni corsa e aggregazione sportiva

La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, in stretta collaborazione con Assisi Runners e sotto l’egida dell’ENDAS e Fidal, presenta la 40ª edizione della “Gennaiola”, la celebre manifestazione podistica che, con gioia e impegno, ha animato il territorio di Assisi per ben 40 anni. L’evento, programmato per domenica 28 gennaio, avrà inizio e fine a Santa Maria degli Angeli, attraversando il suggestivo percorso che tocca anche Rivotorto.

**Il Countdown e la Presentazione dell’Evento:**

A soli tre giorni dalla manifestazione, l’entusiasmo è palpabile con 449 iscritti pronti a percorrere i 10 km del nuovo percorso, che si caratterizza per la sua quasi completa planarità, una novità rispetto alle edizioni precedenti. La presentazione ufficiale si è svolta presso la sede della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, con la partecipazione di figure chiave come Scilla Cavanna (consigliera provinciale), Monica Cavallucci (assessora allo sport del Comune di Assisi), Luca Uccellini (coordinatore del settore sportivo Endas Umbria), Francesco Cavanna (presidente della Pro Loco), e Fabio Battistelli (presidente di Assisi Runner).

**Coinvolgimento Straordinario delle Scuole Medie:**

Un’importante novità dell’edizione celebrativa è il coinvolgimento delle scuole medie del territorio. Gli alunni, provenienti da istituti come Frate Francesco, il Convitto Nazionale, la scuola media di Santa Maria degli Angeli e di Petrignano di Assisi, parteciperanno a una corsa di circa un chilometro lungo via Patrono d’Italia. Questa iniziativa, programmata per le 9:30 dalla rotonda di via Los Angeles, mira a promuovere l’attività fisica e lo spirito sportivo tra i giovani.

**Un Evento Aggregante e di Tradizione:**

La Gennaiola rappresenta, secondo le parole della professoressa Zubboli, responsabile dei ragazzi della scuola, “un momento aggregante e una bella esperienza da far vivere al di fuori del contesto scolastico.” La consigliera Scilla Cavanna ha espresso la sua soddisfazione per il coinvolgimento della Provincia di Perugia, che patrocina l’evento per la prima volta.

**Dettagli Logistici e Premiazioni:**

La logistica dell’evento è organizzata con cura: il ritrovo per la consegna dei pettorali e la registrazione è previsto dalle 7:30 alle 9:30 presso la palestra della scuola elementare in Piazza M.L. King a Santa Maria degli Angeli. La partenza è fissata per le 10 da via Patrono d’Italia. Durante il percorso, è previsto un ristoro a metà strada e un ristoro finale in Piazza Garibaldi.

**Conclusioni e Premi:**

Le premiazioni inizieranno alle 11 e comprenderanno i primi tre classificati, sia maschili che femminili, con premi assoluti. Inoltre, sarà consegnato il prestigioso Memorial “Vincenzo Cavanna”. Ogni alunno delle scuole medie partecipanti riceverà una medaglia in riconoscimento della loro partecipazione all’evento.

L’organizzazione della Gennaiola dimostra la continua dedizione alla tradizione sportiva e all’aggregazione comunitaria, garantendo un evento che unisce le generazioni attraverso la corsa e il sano spirito competitivo.