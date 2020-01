Il comune di Assisi punta all’efficienza con sette nuovi veicoli

Sette nuovi veicoli sono in dotazione dell’amministrazione comunale e in particolare dei servizi operativi, della polizia locale e della protezione civile per garantire al meglio la sicurezza e la manutenzione della città.

I mezzi sono stati acquistati nel corso dell’anno appena passato, sono stati benedetti davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e quindi consegnati ai responsabili dei settori.

Nel dettaglio si tratta di un autocarro con gru, un piccolo suv ad alimentazione ibrida e un trattore con trincia laterale per tagliare l’erba e dotato di attrezzatura spazzaneve.

Questi tre mezzi sono a disposizione dei servizi operativi del Comune. Al fine di agevolare il lavoro dei vigili urbani nel centro storico e in tutto il territorio comunale l’amministrazione ha deciso di procedere all’acquisto di tre vetture ad alimentazione ibrida (prediligendo l’elettrico) nel segno di una politica ambientale fortemente voluta e portata avanti dalla giunta Proietti.

Il settimo veicolo è un pick up consegnato al gruppo comunale della Protezione civile che è stato acquistato grazie a un cofinanziamento della Regione.

“È questo l’ennesimo sforzo che compie l’amministrazione comunale – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – per mettere gli uffici nella condizione ottimale di lavorare per la città. Dotare di strumenti e in questo caso di veicoli coloro che tutti i giorni sono sulla strada per garantire la sicurezza dei cittadini e del patrimonio è uno dei doveri principali di chi amministra la cosa pubblica”.

E’ imminente infine l’uscita di un nuovo bando per acquisire a titolo di comodato gratuito autoveicoli elettrici per l’espletamento dei servizi della pubblica amministrazione.