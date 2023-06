Il ragno gigante Macrothele Calpeiana si presenta nel garage di un uomo

Il ragno gigante – Roberto Casolari, operatore di UmbriaTV, ha vissuto un incontro insolito martedì mattina a Rivotorto di Assisi. Mentre si apprestava a fare delle compere, ha notato una strana massa nera a terra nel suo garage. Inizialmente, ha pensato si trattasse di uno scorpione di grandi dimensioni, ma avvicinandosi ha riconosciuto una tarantola golia, un esemplare di Macrothele Calpeiana.

Contrariamente alle reazioni comuni di paura, Casolari ha mantenuto la calma e ha osservato il ragno camminare con tranquillità per la stanza. L’insetto non ha mostrato alcuna aggressività verso l’uomo, continuando il suo comportamento abituale. Casolari ha quindi deciso di catturare il ragno con una scopa, facendolo rovesciare a testa in giù e mettendolo in un barattolo di vetro.

Dopo aver informato i carabinieri della forestale, Casolari ha approfondito la conoscenza dell’ospite a sorpresa attraverso una ricerca su internet. Le immagini trovate su Google corrispondevano esattamente all’aspetto del Macrothele Calpeiana, un ragno appartenente alla famiglia Heicathelide, che comprende 82 specie in tutto il mondo.

Questa specie si distingue per il suo colore nero scuro e la peluria sulle zampe, oltre a presentare due grandi seritteri, le ghiandole che producono seta e affini.

Sebbene le origini del Macrothele Calpeiana siano nel sud della Spagna, negli ultimi anni sono stati segnalati avvistamenti anche in Italia. Nonostante le sue dimensioni imponenti, con oltre 4 milioni di esemplari nella penisola iberica, la presenza di questo ragno gigante in Italia è ancora rara. Si presume che giungano nel paese insieme agli ulivi importati per abbellire i giardini. Fortunatamente, non rappresenta una minaccia per gli esseri umani in quanto non è velenoso.

Il pericolo potrebbe derivare dall’azione meccanica dei cheliceri, che potrebbero infliggere un morso fastidioso e doloroso. Un episodio simile si è verificato a Bologna nel 2020, quando una donna è stata morsa da un ragno Macrothele Calpeiana. Fortunatamente, Casolari ha gestito con successo l’incontro con il ragno gigante e lo ha consegnato alle autorità competenti. Il ragno è stato portato al centro per animali esotici a Sabaudia, dove riceverà le cure necessarie.