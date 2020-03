L’8 marzo ad Assisi il suono delle piante ed il valore del femminile

ASSISI – Un pomeriggio dedicato all’universo sensoriale femminile. È quanto in programma domenica 8 marzo, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso il Borgo Antichi Orti di Assisi. L’iniziativa – intitolata “Il suono delle piante, il valore del femminile” – è organizzata dall’Associazione Bio Alkimia in collaborazione con Qualierbe, azienda leader nel settore eboristico artigianale.

“Questo incontro sarà totalmente diverso dai precedenti – spiega Cristina Moretti di Bio Alkimia – perché si incentrerà sull’aspetto femminile sia sotto l’aspetto sensoriale sia sotto quello legato al suono dei Gong, tipicamente maschile, accompagnato dalla voce, aspetto che, per certi sensi, è più legato al mondo delle donne. Abbiamo voluto organizzare questo pomeriggio perché riteniamo che sia un modo diverso per trascorrere l’8 marzo. Invece della classica cena abbiamo voluto creare un evento che possa rivalutare la femminilità e ridare importanza a tutto ciò che lega la donna con il pianeta. Il pomeriggio – conclude Moretti – si concluderà con un cocktail aperitivo”.

Dopo la registrazione, alle 15,30, prenderà il via uno straordinario ed esclusivo percorso di esplorazione sensoriale del mondo vegetale guidato dal magico suono delle piante. Saranno presenti delle Isole dedicate ai cinque sensi di libera conoscenza la competenza di un esperto del settore. In quella del gusto sarà possibile “percepire” la preparazione erboristica più idonea al singolo utente; in quella del tatto “sentire” la formula cosmetica più adatta alla pelle (solo formule green, 100% artigianali, vegan e made in Tuscany); in quella della vista la “comunicazione” con le piante grazie a un’innovativa e speciale tecnologia; in quella dell’olfatto “contattare” la fragranza di vari mix di oli essenziali purissimi sapientemente illustrati per il loro effetto sul corpo; in quella del suono il linguaggio universale, che fluisce, si fonde ed amplifica ogni singola informazione delle piante officinali della medicina mediterranea.

Le vibrazioni sonore, dirette da Link the Sound, incontrano le informazioni delle piante, in un bagno di frequenze vitali atte ad essere veicolo per il raggiungimento del miglior stato di Ben-Essere delle persone.

Per informazioni e prenotazioni: 3342671113 (Cristina), 3356477149 (Federico).

PROGRAMMA

Ore 15,00-15,30 – Registrazione

Ore 15,30-17,30 – Noi, le piante, i sensi e il valore del femminile

Ore 17,30-19,30 – Trattamento link the sound: il suono delle piante dirige il Bagno di suoni vitali.

Ore 19,30 – Cocktail aperitivo