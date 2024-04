“Lezioni di Fiducia. Il libro, la mostra. Due workshop, InstabiLibri”

Sarà presentato venerdì 12 aprile, dalle 18.30, presso il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, diretto da Fulvia Angeletti, il libro Lezioni di Fiducia, per tempi che cambiano di Giulia Calligaro (Ananda Edizioni), con una mostra di Lorenzo Pesce, comprensiva di alcune delle fotografie che hanno illustrato il libro o che sono nate intorno a questo progetto. Lezioni di Fiducia è il racconto di un viaggio. Nei sentieri del bosco, sui colli sopra Assisi, camminano una donna, un fotografo e una grande maremmana bianca. Osservano le stagioni, imparano dagli alberi a lasciar andare le mappe della mente e ad aprirsi a tutto ciò che vuole incontrarli e che scorre dentro leggi universali.

Il tempo è quello che segue di poco la pandemia e che ha strappato molte certezze. L’autrice, Giulia Calligaro, proprio in questo tempo ha scelto di fare un salto in alto nella propria storia e di lasciare Milano per una casetta di legno in mezzo al bosco, non sapendo che sarebbe rimasta lì, senza più privilegi di un albero o di un animale selvatico, per due anni, e che avrebbe attraversato in forma grave l’infezione da Coronavirus e una lunga convalescenza. Finché, vivendo guancia a guancia con la natura, comprende che è chiamata ad una ben più profonda guarigione: lasciar andare il controllo e imparare ad affidarsi a un piano più alto. Inizia così a camminare. Sui suoi passi arriva Lorenzo Pesce e ferma con la sua macchina fotografica dieci passeggiate, che corrispondono a dieci risorse cresciute accogliendo l’inatteso, lungo l’arco di un anno.

Dalla Gratitudine, all’Entusiasmo, al Coraggio, all’Intuizione o alla Comprensione, queste lezioni, unite a un profondo percorso di ricerca interiore sul sentiero dello yoga, a un certo punto hanno chiesto di essere condivise. Le immagini di Lorenzo Pesce valorizzano il paesaggio fotografando una stagione o un albero con la stessa maestria per cui è già noto a livello internazionale nelle foto di ritratto.

La sua è una natura piena d’anima. È nato così il libro, composto da 10 capitoli, ciascuno illustrato da un’immagine di Lorenzo Pesce, che unisce scrittura intima, foto, e insegnamenti yogici. La mostra resterà aperta fino al 14 aprile, ogni pomeriggio, durante l’esposizione, saranno ospitati due workshop gratuiti (con conferma di partecipazione obbligatoria), per trasformare la parola e l’immagine in esperienza.

Il primo si terrà sabato 13 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, quando, nello stesso spazio del teatro, inaugurando così suggestioni tra ricerca interiore, storia e creatività, sarà ospitata una pratica di Ananda yoga (hatha yoga, accessibile a tutti) con Giulia Calligaro, ancora sul tema della Fiducia: un’opportunità di apertura e affidamento a questo piano più grande che ci avvolge tutti, allo stesso modo in cui avvolge la natura. Domenica 14 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà un secondo workshop, questa volta di fotografia, con Lorenzo Pesce.

Un’opportunità per fotografi e amatori di fotografia di confrontarsi con un professionista riconosciuto a livello internazionale. Il laboratorio prevede di ritrarre interni, esterni (se il tempo permetterà con una vera passeggiata ad Assisi), natura e volti, e di avere indicazioni pratiche e letture delle immagini esito del laboratorio. È richiesto di portare con sé la propria macchina fotografica.

L’evento si conclude domenica 14 alle ore 17.00 con un nuovo appuntamento di “InstabiLibri – Merende letterarie”, iniziativa ideata dal Piccolo Teatro degli Instabili, dove alla discussione intorno a un libro si abbina una merenda a tema (prenotazione obbligatoria, costo Euro 8,00), in cui la stessa Giulia Calligaro presenterà e proporrà un discorso sui Diari 1941 – 1943 (Adelphi) di Etty Hillesum, autrice e mistica ebrea olandese, che lasciò un testamento illuminato e oggi attualissimo, prima di morire a 29 anni ad Auschwitz. Etty Hillesum incitò infatti ogni essere umano ad iniziare a costruire in sé, negli eventi di ogni giorno, la pace del mondo, essendo questa l’esito del contributo di ciascuno di noi, e non solo un evento che si decide nei fronti della Storia. INFO E ISCRIZIONI: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com www.teatroinstabili.com