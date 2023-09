Morto ciclista investito a Rivotorto, donati i suoi organi

Morto ciclista investito – Giuseppe Filippucci, il ciclista di Rivotorto coinvolto in un grave incidente stradale il 22 agosto nei pressi della pasticceria Lollini a Santa Maria degli Angeli, è morto ieri. L’uomo, caduto e battuto la testa dopo essere stato investito da un’auto, era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stato ricoverato in codice rosso. Nonostante i tentativi medici, la sua situazione non è migliorata, e ieri è stato autorizzato l’espianto degli organi.

Un’indagine penale per omicidio stradale è in corso in relazione all’incidente.

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati inviati alla famiglia. La figlia di Giuseppe, Katiuscia, ha condiviso un messaggio su Facebook: “Come te nessuno mai, ciao papà. Sarò in gamba, te lo prometto”.

Questo è il secondo incidente mortale che coinvolge un ciclista nella zona di Assisi quest’anno. L’incidente precedente ha avuto luogo il 27 ottobre, quando Francesco Fiorucci, 63 anni, è morto lungo la ciclabile tra Rivotorto e Assisi.