Petrignano d’Assisi, Premio Samaritano 2020 a Chiara Silvestrucci

Il 17 ottobre a Petrignano d’Assisi verrà assegnato il Trofeo alla giovane umbra che salvò la vita a Valeria

Era il 12 ottobre 1972 quando il petrignanese Giancarlo Tofi soccoreva coraggiosamente un ciclista caduto lungo la SS147 che congiunge Petrignano d’Assisi a Bastia. Mentre Giancarlo cercava di chiedere aiuto agli automobilisti in transito, una macchina a forte velocità lo investì in pieno. Alcuni cittadini di Petrignano, a ricordo di Giancarlo e di tutte le vittime della strada, pensarono quindi di istituire un premio da assegnare ogni anno a una persona che, dietro segnalazione di enti, autorità, forze di polizia e stampa, si fosse distinta per un gesto di coraggio e solidarietà stradale. Il trofeo venne denominato “Il Samaritano” in riferimento alla parabola evangelica e dunque ai valori universali di altruismo e amore per il prossimo.

Dopo l’assegnazione alla memoria di Eugenio Fumagalli nel 2019, quest’anno il premio sarà assegnato a Chiara Silvestrucci. La giovane nocerina, mentre rientrava da una giornata al mare lungo la SS77, si è accorta di due motociclisti che giacevano sull’asfalto in gravissime condizioni a seguito della perdita di controllo del loro mezzo.

Chiara si è fermata, ha senza esitazione chiamato i soccorsi e li ha attesi, facendo quanto le era possibile per non far perdere i sensi a una delle persone coinvolte.

«Sono stati minuti interminabili» ha affermato la ragazza, che non si è data pace finché il giorno dopo non ha avuto notizie.

Un gesto di solidarietà e di amore verso il prossimo che la Commissione esaminatrice ha scelto di premiare. La cerimonia di assegnazione del Trofeo si svolgerà pubblicamente il giorno 17 Ottobre presso il Parco Samaritano di Petrignano d’Assisi