Piatto di Sant’Antonio, i Priori Serventi hanno presentato gli eventi

Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli e Matteo Visconti sono i 12 Priori Serventi 2022. La loro presentazione è avvenuta domenica sera all’Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli.

di Morena Zingales

Si torna finalmente in presenza, dopo un anno di sospensione, consentendo di adempiere al meglio al ruolo che a loro è stato affidato, in collaborazione con L’Associazione Priori del Piatto, con i Religiosi, con l’Istituzione Comunale, con la Presidenza dell’Assemblea Legislativa Regionale e tutte le altre Associazioni che, da sempre, offrono il loro sostegno materiale e morale.

Durante l’evento sono stati presentati i “segni” d’arte che, storicamente, contraddistinguono la tradizionale Festa del Piatto. Si tratta dell’opera realizzata da Vincenzo Martini e il coordinato istituzionale della Festa: Logo, Etichetta Vino, Piatto in Ceramica e Medaglia.

Tra gli eventi in programma il 12 dicembre con la Fagiolata dei Priori, ma due molto importanti che non si sono mai svolti sono il 13 dicembre l’udienza in Vaticano con Papa Francesco e il 18 la stipula del patto di Amicizia con la Famiglia Santantoniari dei Ceri di Gubbio. Il mese di gennaio si aprirà il 14 con la Tavernetta dei Priori e si concluderà il 23 gennaio con la Santa Messa, la Processione e la Benedizione degli animali.