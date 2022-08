Search for: Search Button

Rafforzati i controlli della polizia ad Assisi a Ferragosto

Questo weekend, in vista del ponte di Ferragosto nel quale sono in programma non solo celebrazioni religiose, ma anche sagre, concerti e visite guidate, sono stati intensificati i controlli della Polizia di Stato ad Assisi e nelle frazioni limitrofe.

I controlli, oltre ai luoghi interessati dagli eventi e attività, verranno estesi anche alle località che in questi ultimi mesi – complice la fine delle limitazioni dettate dalla pandemia negli anni passati – sono state interessate da un afflusso turistico notevole, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino. Il monitoraggio verrà intensificato anche a Santa Maria degli Angeli dove molte sono le persone e i turisti che, soprattutto in questo lungo weekend, partecipano alle celebrazioni nella Basilica.

Le attività di controllo, fortemente volute dal Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, vedranno impiegate le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi, affiancate da pattuglie in borghese che effettueranno un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione che, in occasione del ponte e delle ferie estive, potrebbero subire una recrudescenza.

Il monitoraggio verrà attuato anche con posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine, nelle frazioni e nei Comuni limitrofi, anche al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida e l’eccessivo consumo di alcol.

Infine, verrà attentamente vigilata anche l’area della stazione ferroviaria e degli autobus, al fine di monitorare i flussi in entrata e in uscita nella città.