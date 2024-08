Ruba anello in gioielleria ad Assisi, denunciato 49enne residente a Perugia

Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Perugia, è stato denunciato dai Carabinieri per il presunto furto di un anello d’oro avvenuto in una gioielleria situata nel centro storico di Assisi. L’incidente, verificatosi alcuni giorni fa, è avvenuto mentre la città umbra era affollata di turisti, un contesto che ha facilitato l’azione furtiva dell’individuo.

Secondo le ricostruzioni fornite dai Carabinieri, l’uomo avrebbe approfittato della confusione all’interno della gioielleria, dove il personale era occupato a servire altri clienti. In questo frangente, il sospettato si sarebbe avvicinato a uno degli espositori, prendendo un anello in oro del valore di circa 750 euro. Senza attirare l’attenzione, è poi uscito rapidamente dal negozio.

La fuga non è però passata inosservata alle telecamere di sorveglianza del negozio. I sistemi di sicurezza hanno registrato l’intera scena, fornendo ai Carabinieri immagini nitide che hanno permesso di identificare chiaramente l’uomo. Le ricerche immediatamente condotte dai militari nella zona, tuttavia, non hanno dato risultati positivi nell’immediato.

Nei giorni successivi, però, l’uomo è stato nuovamente avvistato. Questa volta si trovava ad una sagra locale ad Assisi, dove stava cenando. Un cittadino, che evidentemente aveva riconosciuto il volto del 49enne dalle immagini diffuse, ha prontamente segnalato la sua presenza ai Carabinieri. La pattuglia, già operativa nei dintorni, è intervenuta rapidamente sul posto.

Il sospettato è stato fermato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Una volta identificato, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di furto aggravato. Il caso è stato quindi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

L’episodio sottolinea l’efficacia del sistema di videosorveglianza e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le immagini catturate dalle telecamere si sono rivelate decisive per la risoluzione del caso, consentendo un’identificazione rapida dell’individuo. Allo stesso tempo, la segnalazione da parte della popolazione locale ha avuto un ruolo cruciale nel rintracciare l’uomo, dimostrando come la cooperazione tra la comunità e le forze di sicurezza possa portare a risultati significativi.

La vicenda, seppur apparentemente di piccola entità, mette in luce la costante vigilanza delle forze dell’ordine nei confronti dei reati predatori, specialmente in aree turistiche come Assisi, frequentate da un alto numero di visitatori e quindi potenzialmente vulnerabili a episodi di microcriminalità. Le autorità continuano a monitorare attentamente tali situazioni, ribadendo l’importanza di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto.

La denuncia del 49enne segna la conclusione di questa specifica indagine, ma i Carabinieri sottolineano come tali episodi richiedano un’attenzione costante per prevenire e contrastare comportamenti simili. Intanto, la gioielleria, pur avendo subito un danno economico limitato, è stata in grado di fornire un contributo determinante grazie all’efficacia del proprio sistema di sicurezza.

In attesa delle decisioni della magistratura, il 49enne resta in stato di libertà, ma con un’accusa di furto aggravato che potrebbe portare a conseguenze legali più severe. Le autorità competenti proseguiranno con le indagini per accertare ulteriori dettagli sull’accaduto e valutare eventuali responsabilità.