Scuole, entro 2 settembre iscrizioni mensa e trasporti

Mancano pochi giorni per le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2022-2023. Scade infatti il 2 settembre il termine entro cui inviare le domande, termine aperto il 25 luglio scorso.

Le modalità di iscrizione sono, preferibilmente, on line tramite computer o tablet, accedendo al portale web genitori dal sito del Comune di Assisi unicamente tramite autenticazione Spid.

Una volta effettuato l’accesso al portale è necessario ciccare su “iscrizioni on line”, scegliere il servizio a cui iscrivere i figli e registrarli, uno alla volta, un servizio alla volta. Per un supporto on line è disponibile il servizio presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono) nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, sempre previo appuntamento (tel. 075 8138448 – mail: digipass@comune.assisi.pg.it).

E’ possibile anche presentarsi presso l’Ufficio Scuola, Politiche giovanili e Pari opportunità – 4° piano Palazzo Comunale nei giorni mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e compilare la domanda.

Oppure, terza modalità, inviare la domanda via email all’indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.assisi.pg.it, dopo aver compilato e sottoscritto l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, unitamente a tutti gli allegati che si intende presentare. Per ogni informazione o chiarimento è a disposizione l’Ufficio Scuola ai numeri 075 8138627 – 651.

Intanto sempre per quanto riguarda il trasporto scolastico, a seguito di procedura di gara il servizio è stato affidato alla ditta Ini Bus, già in precedenza gestore, e la novità di quest’anno prevede 10 nuovi automezzi in classe 6 euro nel pieno rispetto delle finalità previste dal Paesc (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) approvato dal Consiglio Comunale al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica).

Con ciò l’amministrazione intende essere coerente e in linea con le azioni che mirano a diminuire l’inquinamento nel nostro territorio.