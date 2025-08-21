Assisi inaugura XVI edizione della Mostra d’Arte Contemporanea

Dal 4 al 7 settembre artisti da tutto il mondo esposti

Dal 4 settembre, il Palazzo dei Priori di Assisi ospiterà la sedicesima edizione dell’International Contemporary Art Exhibition, trasformando la città serafica in un punto di riferimento per la creatività internazionale. L’inaugurazione, prevista alle 17 nella sala delle Logge, vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti del mondo, con un programma che si protrarrà fino a domenica 7 settembre e che includerà performance, installazioni, pittura, cinema e progetti multidisciplinari.

La curatrice Marina Merli, fondatrice di Arte Studio Ginestrelle, ha sottolineato come la manifestazione sia concepita per favorire l’incontro tra linguaggi artistici differenti e per costruire ponti culturali tra territori e comunità. “Abbiamo consolidato collaborazioni con realtà locali,” ha spiegato Merli, evidenziando come queste connessioni rafforzino l’identità dell’iniziativa, rendendola sempre più radicata e capace di generare bellezza condivisa.

L’esposizione è patrocinata dal Comune di Assisi e si avvale della collaborazione di numerose realtà associative e culturali, tra cui la Pro Loco di Costa di Trex, ARTOUR-O Il MUST, Fat Canary Journal & Gallery, Open Road Creations e la casa editrice finlandese Kustannusliike Parkko. A supporto dei progetti degli artisti in residenza, si sono inoltre impegnate università e istituzioni estere, che hanno contribuito a favorire la produzione di opere originali e innovative.

Durante la giornata inaugurale saranno presentati i risultati delle residenze creative svolte tra il 2024 e il 2025, che comprendono installazioni, opere pittoriche, performance letterarie e musicali, proiezioni cinematografiche e sperimentazioni multidisciplinari. Particolare attenzione sarà rivolta al progetto “Volti, paesaggi, tradizioni e mestieri della montagna di Assisi”, promosso dalla Pro Loco di Costa di Trex, già esposto nel mese di agosto nella frazione omonima, che racconta con intensità e dettaglio la cultura e la memoria locale.

L’architetto e docente Tiziana Leopizzi, referente di ARTOUR-O Il MUST, ha confermato il ritorno ad Assisi del trio artistico formato da Alba Folcio, Giuseppe Gusinu ed Ettore Piras, che hanno sviluppato progetti in città come Firenze, Shanghai, Praga, Portofino, Matera, Malta, Asunción e Madeira, riportando adesso le loro esperienze nel cuore dell’Umbria.

Il cartellone vede la partecipazione di oltre cinquanta artisti internazionali. Per le arti performative e musicali, prenderanno parte Sara Di Costanzo (Francia), Rory Murphy (Irlanda) e Ann Belmont (Stati Uniti). Sul fronte letterario e cinematografico saranno presenti Sarina Gale (Australia), Roland Schwarz (Austria), Massimo Nirchi (Canada), Katja Novak (Estonia) e Alejandra Queizán (Spagna), insieme a un gruppo eterogeneo di autori statunitensi e giapponesi.

Per quanto riguarda le arti visive e multidisciplinari, spiccano nomi come José Villamil (Colombia), Geuryung Lee e Hojin Lee (Corea del Sud), Hiroki Nonoyama (Giappone), Kas Rasenberg (Paesi Bassi), Emily Yu-Chen Liang (Taiwan), oltre a numerosi artisti nordamericani e contributi europei come Dănuț-Adrian-Iași Chidon-Frunză (Romania) e Marcelot (Svizzera/Brasile). L’evento offre così una panoramica ricca e variegata di tendenze artistiche globali, rendendo Assisi un laboratorio creativo aperto e inclusivo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 7 settembre, con orari 10-13 e 15.30-19.30. In occasione dell’evento sarà pubblicato un catalogo in lingua inglese, strumento essenziale per documentare e promuovere le opere, garantendo una visibilità internazionale e la possibilità di connettere artisti e pubblico oltre i confini nazionali.

Nata oltre quindici anni fa, l’International Contemporary Art Exhibition conferma il suo ruolo come piattaforma d’incontro globale, offrendo ad Assisi non solo opere d’arte ma anche esperienze, racconti e dialoghi. L’arte contemporanea, in questa cornice, si fa strumento di memoria e futuro, unisce radicamento locale e apertura internazionale, trasformando la città in un laboratorio di contaminazioni culturali e creative.

La manifestazione valorizza inoltre le collaborazioni tra artisti, comunità e istituzioni, sottolineando come la creatività possa diventare un ponte tra tradizione e innovazione, capace di generare riflessioni, emozioni e connessioni profonde. Le opere in esposizione raccontano storie di territori lontani e vicini, mescolando esperienze personali e collettive, e rendono visibile la complessità e la ricchezza dell’arte contemporanea globale.