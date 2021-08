Assisi OnLive, grande successo per il concerto di Ariete 📸FOTO

Grande successo ieri sera per il concerto di apertura della seconda edizione di Assisi Onlive, progetto culturale di musica, teatro e spettacolo dal vivo in scena fino al 25 settembre alla Liryck Summer Arena di Assisi, che ha registrato il sold out già dopo pochi giorni dall’apertura delle prevendite.

Protagonisti assoluti della scena la talentuosa artista, che ha portato sul palco tutti i brani del suo repertorio, ma anche il numeroso pubblico in platea – 700 le persone – composto per lo più da giovanissimi, completamente coinvolto e rapito per un’ora e mezza di musica senza sosta. Lunghi applausi e cori finali per Arianna del Ghiaccio e grande soddisfazione per gli organizzatori che sono già al lavoro per accogliere stasera il secondo appuntamento in cartellone.

Alle 21.30 la rassegna di eventi cambia infatti look all’Arena e si veste di stand-up comedy. Protagonista della scena sarà Luca Ravenna con il suo “Rodrigo Live”. Come lavora la pro loco in Italia e in Europa? Cosa si prova a partecipare al programma più visto d’Italia e a deludere la persona più potente del web? Cosa vuol dire lavorare per Vice, essere un predicatore, etero cisgender…? Queste e altre domande esistenziali trovano finalmente risposta nel suo nuovo show di stand up comedy.

BIO – Milano, 1987. Dal 2006 si trasferisce a Roma. È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha collaborato con il collettivo romano The Pills. Autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it, è stato autore di “Quelli che il Calcio” su Rai2. Ha partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” su Comedy Central. Con Ferrario crea e conduce il podcast “Cachemire”, ogni settimana su YouTube e al primo posto su Spotify Italia. Ha pubblicato tre spettacoli comici: “In The Ghetto” (2018), “Luca Ravenna Live@” (2020) e il suo ultimo show “Improv Special vol.1” (2021) disponibile in esclusiva su TheComedyClub.it. Nel 2021 ha partecipato a “LOL – chi ride è fuori” su Prime Video.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Come da norme governative, l’accesso allo spettacolo è consentito previa presentazione del green pass. Per l’occasione, grazie alla collaborazione con CTF Medical e la Casa di Cura Liotti di Perugia, sarà possibile effettuare il tampone rapido sia nei giorni precedenti l’evento, telefonando allo 075 372 5112, che in loco prima del live dove sarà presente un’unità mobile di analisi a partire dalle ore 17.00. Il prezzo del tampone: euro 15,00 per over 18, euro 10,00 per under 18.

Prossimo appuntamento il 3 settembre con l’unica tappa umbra della sua tournée estiva live piano e voce di Michele Bravi prodotta da Vivo Concerti. Il programma completo della kermesse è consultabile sul sito ufficiale www.assisionlive.it.

All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Assisi OnLive è promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.

