Assisi Teatro Sacro, dal 6 all’8 ottobre musica, danza e studio

Torna l’evento culturale “Assisi Teatro Sacro” dopo il successo della prima edizione nel 2017. Questa serie di spettacoli e il convegno di studi si terranno dal 6 all’8 ottobre ad Assisi, con la partecipazione di studiosi provenienti da diverse università italiane. Il convegno di studi, intitolato “Vite da santi nella narrazione spettacolare,” si svolgerà presso Palazzo Bonacquisti e rappresenterà un’occasione per esaminare il genere del teatro sacro in Italia.

Durante le prime due serate, il 6 e 7 ottobre, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a due spettacoli gratuiti. Il primo, chiamato “Ludus Danielis,” è il più antico esempio di teatro musicale occidentale, datato al XIII secolo, ed è opera degli Scholares della cattedrale di Beauvais. Questo spettacolo celebra la saggezza del profeta Daniele e narra le vicende legate alla sua vita, inclusa la sua miracolosa salvezza dalla fossa dei leoni.

Il secondo spettacolo, “Misa Tango,” rappresenta una messa composta da Luis Bacalov, che mescola linguaggio moderno e ritmi di tango. Questa messa ecumenica vuole dimostrare che la bellezza può provenire da qualsiasi fonte e può portare al bene. Luis Bacalov, un musicista eclettico originario di Buenos Aires, ha composto questa messa ispirandosi profondamente al tango.

La città di Assisi fornisce l’ambientazione ideale per questo evento, considerata da alcuni come la culla del teatro sacro italiano. “Assisi Teatro Sacro” è organizzato dall’Accademia Properziana del Suba-sio in collaborazione con l’Università di Perugia, Dipartimento di Lettere, con il sostegno del Comune di Assisi, della Fondazione Perugia, dei gestori del “Fondo Pennacchi,” della ditta Manini Prefabbricati e con il patrocinio della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

Il sindaco Stefania Proietti esprime il suo apprezzamento per questo evento, sottolineando come esso coinvolga la città in luoghi straordinari come il Monte Frumentario e Palazzo Bonacquisti, mentre le rappresentazioni teatrali ruotano attorno alla narrazione delle “vite esemplari di santi,” in perfetta armonia con il ricco patrimonio storico e culturale di Assisi.

Il convegno avrà la direzione scientifica di Alessandro Tinterri, mentre la direzione artistica degli spettacoli è curata da Pier Maurizio della Porta. Entrambi gli eventi sono gratuiti e rappresentano un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella storia del teatro sacro italiano.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email psmah5@gmail.com.