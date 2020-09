Beethoven, Pietro Metastasio e Commedia Harmonica, due incontri

Nel nome della più verace assisanità che non può dimenticare i grandi, in linea con il mondo intero la città ha celebrato il 250esimo della nascita di Beethoven, unendo in un omaggio musicale Pietro Metastasio per le sue origini assisane. Protagonisti all’oratorio di Santa Chiarella in due incontri la Commedia Harmonica del maestro Umberto Rinaldi e l’Accademia Properziana del Subasio.

Nel pomeriggio di domenica il canto melodioso della Commedia Harmonica e’ stato accompagnato dal pianista maestro Stefano Ragni, voce recitante Carlo Menichini.

“Un grande successo di partecipazione – hanno ringraziato Rinaldi e Pier Maurizio Della Porta – per avere unito in una città del mondo l’omaggio a due protagonisti indiscussi della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato palesemente il loro gradimento”.