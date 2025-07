Cambio Festival infiamma Assisi con Lisa Manara e Girotto

Le prime due serate di Cambio Festival 2025 hanno riscosso un’accoglienza calorosa da parte del pubblico, confermando l’interesse e la partecipazione per una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate umbra. La rassegna, ospitata nella suggestiva cornice del Castello dei Figli di Cambio a Palazzo di Assisi, si concluderà il 4 luglio, per poi fare ritorno con due speciali appuntamenti a fine agosto a Villa Fidelia di Spello.

Il debutto, mercoledì 2 luglio, ha visto protagonista Lisa Manara, affiancata al pianoforte da Claudio Vignali, con un omaggio a Ornella Vanoni intitolato “Lisa canta Ornella”. Nonostante le incertezze meteorologiche, il concerto si è svolto regolarmente e ha conquistato i presenti. La voce calda e profonda della cantante ha restituito al pubblico il senso e l’intensità emotiva di un repertorio iconico, attraversando brani che hanno definito la carriera di una delle più rappresentative figure della musica leggera italiana. La tromba di Riccardo Catria ha arricchito l’atmosfera con interventi raffinati, esaltando l’intimità e l’eleganza delle interpretazioni.

Il giorno successivo, giovedì 3 luglio, è stato il turno di Javier Girotto & Aires Tango, ensemble storico del panorama jazzistico che ha celebrato ad Assisi i trent’anni di attività. La formazione composta da Girotto al sax soprano, Alessandro Gwis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria e percussioni ha ripercorso i momenti fondamentali della propria storia artistica attraverso un concerto che ha unito evocazione e tecnica. Ogni brano si è fatto testimone di una tappa vissuta tra palchi e incontri in giro per il mondo, in una narrazione sonora che ha fatto emergere la coesione umana e musicale di un gruppo diventato ormai un riferimento stabile nel genere.

Nella serata del 4 luglio salirà sul palco il fisarmonicista Federico Gili, protagonista del progetto “La Lanterna”, pubblicato nel 2024 per l’etichetta Encore Music. Accompagnato da un ensemble di musicisti di rilievo – Lorenzo Bisogno al sax tenore, Fabio Zeppetella alla chitarra elettrica, Ramberto Ciammarughi e Manuel Magrini al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Lorenzo Brilli alle percussioni – Gili proporrà una selezione di brani ispirati ai legami affettivi e alle esperienze condivise, tratteggiando atmosfere che evocano la convivialità e l’introspezione. Il concerto, con ingresso a pagamento ma gratuito per i minori di 18 anni, sarà seguito da un dj set che prolungherà l’esperienza musicale nella notte assisana.

Attesa crescente anche per l’appuntamento di sabato 5 luglio, che vedrà protagonista Alessandro Quarta con lo spettacolo “I Cinque Elementi”. Accompagnato dal pianista Giuseppe Magagnino e dai Solisti Filarmonici Italiani, il violinista presenterà una composizione che riflette sul rapporto tra esseri umani e natura. Il progetto, articolato attorno agli elementi terra, acqua, aria, fuoco ed etere – preceduti dalla composizione introduttiva “Creazione” – nasce come forma di meditazione musicale sulla responsabilità collettiva e sull’interconnessione che lega ogni forma di vita. Quarta, che suonerà un violino Alessandro Gagliano del 1720, ha costruito questo lavoro partendo dall’idea che la musica possa essere veicolo di consapevolezza, capace di trasformare la riflessione individuale in esperienza condivisa.

Oltre alla programmazione musicale, il festival propone anche uno spazio dedicato alle arti visive con la mostra “Nexus Structuramentis” di Daniele de Lorenzo. L’esposizione, allestita sempre a Palazzo, si fonda su una ricerca estetica che unisce arte e matematica attraverso l’uso di “Pitagora”, un software progettato dall’autore che genera forme senza intervento manuale, sospendendo il gesto dell’artista in favore di un processo strutturale autonomo. Le sette sequenze numeriche che costituiscono l’ossatura dell’opera rappresentano un tracciato invisibile, un filo silenzioso tra punti che non si toccano, in cui l’uomo non è autore ma soglia di relazione.

Cambio Festival 2025 si concluderà ufficialmente ad agosto con due serate a Villa Fidelia di Spello. Il 29 agosto sarà protagonista TrioRox affiancato da Gianluca Petrella nello spettacolo “Moods”, impreziosito da un dj set curato dal “Dj Team” del festival composto da Cap, Franco B, Max P e Stefano Tucci. Il giorno successivo, 30 agosto, sarà la volta del Matteo Chimenti Sextet con “Seeds of Influence”, performance che riflette sui meccanismi della creazione musicale collettiva e sull’influenza reciproca tra musicisti. Entrambe le date saranno ad ingresso gratuito per i minorenni e a pagamento per gli altri spettatori.

La manifestazione è resa possibile grazie al supporto della Città di Assisi, del Comune di Spello, e degli sponsor Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank, con il patrocinio della Provincia di Perugia. I fondi provengono dal bando “Spettacoli dal vivo 2024” promosso da Sviluppumbria, attraverso risorse europee PR FESR 2021-2027.

Tutti i biglietti per gli eventi sono disponibili online sui canali ufficiali del festival ( www.cambiofestival.it ) e sul circuito Ticket Italia.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione