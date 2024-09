Cambio Festival si chiude con un evento “stra” sold out: oltre 1.000 persone a Bettona

Uno spettacolo inedito, produzione originale Cambio Festival, e oltre 1.000 persone presenti ieri sera, sabato 31 agosto 2024, nello straordinario scenario di Villa del Boccaglione a Bettona, per la chiusura dell’edizione 2024 della rassegna dell’associazione culturale Ponte Levatoio. Uno “stra” sold out per il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra: due bambini dotati nel pianoforte e nella chitarra classica, rivali nei saggi di fine anno negli anni ‘70, poi adolescenti e amici che compongono musica nella stessa band, fino a quando la vita con le sue pause non porta a sentieri divisi: eppure “c’è tempo” per ritrovarsi, grazie ad altri amici, e raccontarsi ancora, in una nuova inattesa polifonia con un’orchestra, per un sogno realizzato che, per qualche decina di minuti, ha fermato il tempo.

Si chiude così la ventiquattresima edizione di Cambio Festival, un successo di pubblico e critica – undici eventi itineranti, tutti sold out, andati in scena tra Assisi, Bettona, Cannara e Spello, di cui cinque gratuiti – e social, dove sono state raggiunte oltre 160.000 persone. L’edizione 2024 di Cambio Festival è partita dal Lavandeto di Castelnuovo di Assisi con Mag Trio di Giuseppe Magagnino, poi a seguire cinque eventi al Castello di Palazzo – Roberto Mercadini con “Moby Dick”, in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili, e i concerti di Alessandro Bossi “Vìrdigo”, Michael Venturini, Danilo Rossi con il Trio Gipsy e il gruppo Sparring Partners con l’omaggio a Paolo Conte. Due le date nel centro storico nella centralissima location del sagrato dell’abbazia di San Pietro, con il Gran galà di danza in collaborazione con Rondine Balletto di Assisi e il concerto del sassofonista James Senese. Infine le “collaborazioni fuori porta”, e tutte gratuite: prima di Bettona, a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin; e a Spello, alle Torri di Properzio, con Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti.

“Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, grazie ai Comuni di Assisi, Cannara, Spello e Bettona e a Sviluppumbria per la fiducia che hanno riposto in noi, grazie a tutto lo staff per il grande sforzo organizzativo e l’impegno nell’organizzare undici appuntamenti e non solo; e – anche – grazie anche al nostro affezionato pubblico, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”, le parole del presidente dell’associazione culturale Ponte Levatoio Francesco Raspa. “Chiusa questa edizione dei molti record, per numero di appuntamenti, diversità delle proposte, pubblico e critica, vi aspettiamo l’anno prossimo per festeggiare i nostri ‘primi’ 25 anni in modo davvero speciale”.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono stati resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e anche grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2023, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale della manifestazione è Pegaso 2000 del ceo Franco Cicogna. Main sponsor sono: Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank e Acton del ceo Alberto Forini. Importante è il sostegno dei Comuni di Bettona, Cannara e Spello. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/ cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/ cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival