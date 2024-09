Capossela a Assisi per i 40 anni dell’Ensemble Micrologus

Assisi– Il cantautore Vinicio Capossela è stato protagonista di una serata speciale per festeggiare i 40 anni dell’Ensemble Micrologus. Il concerto si è tenuto alla Rocca Maggiore, storica fortificazione situata nel centro della città umbra, in un evento che ha celebrato la lunga carriera di uno dei gruppi pionieri nella riscoperta e nella modernizzazione della musica medievale.

L’Ensemble Micrologus è stato fondato nel 1984 da Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti, Gabriele Russo e Adolfo Broegg. Da allora, il gruppo ha contribuito significativamente alla rinascita e alla diffusione della musica antica, facendola conoscere a un pubblico internazionale. La ricorrenza dei 40 anni è stata commemorata con un evento che ha visto la partecipazione di 40 artisti provenienti da tutta Europa.

La serata ha preso il via con una serie di performance che hanno visto sul palco artisti di grande calibro, che hanno eseguito brani inediti e classici del repertorio medievale. Il concerto ha offerto una panoramica della vasta esperienza dell’Ensemble, riconosciuto per la sua capacità di innovare la pratica musicale antica attraverso una combinazione di ricerca e creatività.

In una mossa inaspettata, Vinicio Capossela è salito sul palco, portando con sé il suo stile unico per una performance di tre brani, tra cui “L’Aedo” e “Perfetta Letizia”, che sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico. La collaborazione tra Capossela e l’Ensemble Micrologus non è una novità, in quanto il cantautore ha già lavorato con il gruppo in passato, realizzando una fusione interessante tra stili musicali diversi.

Oltre al concerto principale, la giornata ha visto anche un’esibizione di concerti diffusi all’interno e all’esterno della Rocca Maggiore. Questa serie di eventi ha messo in luce la versatilità e la ricchezza della musica medievale, con esibizioni che hanno spaziato tra generi e stili diversi, offrendo un’esperienza immersiva e variegata ai partecipanti.

L’evento è stato organizzato con il supporto del Comune di Assisi e ha rappresentato anche la chiusura del DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria, che si è svolto nella città dal 15 al 20 agosto 2024. Questo festival, tra i pochi del genere in Italia, ha riscosso un notevole successo, attirando appassionati e studiosi del settore.

Il DeMusicAssisi ha offerto una piattaforma per esplorare e celebrare la musica medievale, contribuendo a mantenere viva una tradizione culturale importante e a promuovere nuovi talenti nel campo. La chiusura con l’evento dell’Ensemble Micrologus ha rappresentato un’ulteriore occasione per riflettere sul contributo del gruppo alla scena musicale e per celebrare un percorso artistico di notevole rilevanza.

In sintesi, la celebrazione dei 40 anni dell’Ensemble Micrologus ha offerto una visione ricca e sfaccettata della musica medievale, valorizzando il lavoro di un gruppo che continua a essere una forza innovativa nel panorama musicale.