Cardinale Parolin e direttore ANSA, Contu presentano libro Enzo Fortunato

Cardinale Parolin e direttore ANSA, Contu presentano libro di Enzo Fortunato

Giovedì 1 ottobre, alle 18, al Protettorato San Giuseppe di Roma (via Nomentana 341), il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, e il direttore dell’ANSA, Luigi Contu, presentano il nuovo libro del Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, “La Tunica e la Tonaca” edito da Mondadori.

Per la presentazione del libro, un affascinante parallelo tra la vita di Gesù e quella di san Francesco, è stato scelto un luogo particolarmente significativo, un istituto formato da case famiglia per minori e per ragazze madri in difficoltà. Dopo i saluti della presidente della Fondazione Protettorato San Giuseppe, Elda Melaragno, l’incontro sarà introdotto dal presidente dell’Associazione Giovane Europa, Angelo Chiorazzo, che ha promosso l’evento.

«Siamo felici che padre Enzo Fortunato abbia voluto presentare La Tunica e la Tonaca al Protettorato San Giuseppe di Roma, un luogo che ci è caro, dove da molti anni vengono accolti e protetti nelle case famiglia minori dai 3 ai 18 anni – ha dichiarato Angelo Chiorazzo -. Un esempio di quell’amore verso i più deboli che va al cuore del messaggio francescano e di quell’impegno sempre più necessario oggi. Come ha scritto il cardinale Gualtiero Bassetti nella sua introduzione al libro: “A tutti noi, dai giovani agli anziani, il compito di lavorare ogni giorno per ritessere quei lembi del mantello strappato o lacerato nelle nostre società, affinché tutti vivano in pace e in fraternità”».