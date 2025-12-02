Cazzullo e Branduardi narrano Francesco nella Basilica

Assisi ospita evento speciale verso l’ottavo centenario

La Basilica di San Francesco si prepara ad accogliere un appuntamento di grande rilievo culturale e spirituale. Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21, nella chiesa superiore, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e il cantautore Angelo Branduardi daranno vita a “Francesco”, un racconto che intreccia parola e musica per restituire al pubblico la forza universale del Santo di Assisi.

L’iniziativa, promossa da Corvino Produzioni e Lungomare, con la collaborazione produttiva della società televisiva Stand by Me, si inserisce nel percorso che conduce alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco, previste nel 2026. L’opera di Cazzullo offrirà una visione ampia e coinvolgente della vita del Patrono d’Italia: dalla predica agli uccelli all’incontro con il lupo, fino al rapporto con il Papato e alla nascita dell’Ordine francescano.

La narrazione sarà accompagnata dalle musiche e dalle letture di Branduardi, affiancato da Fabio Valdemarin. Le note del cantautore si fonderanno con il racconto, creando un’atmosfera di meditazione che guiderà gli spettatori verso il Cantico delle Creature e l’eredità spirituale di Francesco.

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha sottolineato come gli anniversari francescani abbiano stimolato la creatività di artisti e intellettuali, capaci di reinterpretare la figura del Santo con linguaggi contemporanei. La Basilica, costruita per custodirne la memoria, diventa così ancora una volta luogo di incontro tra fede, arte e cultura.

La serata sarà ripresa per una puntata speciale del programma televisivo “Una Giornata Particolare” in onda su LA7. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Per i minori è prevista la firma di una liberatoria da parte dei genitori o accompagnatori.

L’evento rappresenta un’occasione di riflessione collettiva su una figura che continua a ispirare uomini e donne di ogni tempo, richiamando valori di fraternità, cura dei più fragili e ricerca di felicità condivisa.