Concerto “Blu. Il Suono dell’Acqua”

Qual è il profumo di un arcobaleno? E il colore di un sentimento? Non c’è risposta, se non quella che è nei versi di un poeta, nelle forme di un pittore, nelle sonorità che un musicista fa sbocciare. Nella dimensione spirituale, cioè, di un artista che al mondo dona occhi per vedere quello che il quotidiano non vede; cuori per sentire la profonda ed eloquente bellezza di ciò che palpita al di là dell’apparenza. Nella giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare al rispetto e per celebrare il valore del nostro oro blu, l’acqua, Sorella Natura – benemerita Fondazione che, dalla sua sede nella Città Serafica opera con delegazioni regionali, nazionali, di settore ed internazionali, a tutela del Creato, organizza un evento dal forte valore culturale e simbolico. Valore simbolico, perché l’evento si tiene Assisi, la Città Serafica che a San Francesco – poeta del Cantico delle Creature, e tra queste, Sora Aqua– diede i natali; valore culturale, inoltre, perché si intende celebrare l’Acqua attraverso la Musica.

E nessun’altra dimensione sonora avrebbe potuto dare voce all’oro blu e alla sua più intima essenza come la Musica di Claude Debussy. L’acqua, più di ogni altro elemento naturale, conquista il musicista francese nelle sue molteplici forme continuamente cangianti, vive e vibranti, taciti guizzi di superamento anche formale di un certo accademismo ottocentesco. Acqua che è nascita ma anche distruzione; che è malinconia, sensualità e fascino evanescente ed irresistibile. Acqua che diviene il tema simbolista per eccellenza all’alba del Novecento, il secolo nuovo che prende avvio dalla rivoluzione psicoanalitica (Freud pubblica il suo Die Traumdeutung nel 1899).

Acqua che trattiene le immagini riflesse del mondo, come in uno specchio magico. Acqua, infine, che è preziosa risorsa fisica ma, nondimeno, elemento di comunicazione tra noi, il nostro essere, ed il reale che ci circonda. Non poteva dunque che ruotare intorno alla Musica di Debussy il Concerto che UmbriaEnsemble (Giovanni Mareggini, Flauto; Luca Ranieri, Viola; M. Cecilia Berioli, Violoncello; Davide Burani; Arpa) terrà ad Assisi, Palazzo Bonacquisti, Venerdì 22 Marzo, ospite di Fondazione Sorella Natura e con il sostegno di Fondazione Perugia. Musica che canta la nostalgia del mito, la serenità di una passeggiata in barca, la raffinata ciclicità formale di una partitura che si disegna come i gorghi marini, senza mai indulgere tuttavia ad alcun descrittivismo. E così per gli altri brani di Saint-Saëns, Carbajo e Azarashvili che completano il programma di un Concerto ispirato al blu che abita fuori e dentro di noi; quella Sora Aqua di cui il poverello di Assisi aveva già compreso l’immenso e insostituibile valore, e che pure, con i versi del Cantico, è molto utile et humile et pretiosa et casta.