Decima Edizione del Cortile di Francesco: Programma e Novità

Decima Edizione del Cortile – È stato svelato oggi, durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Stampa del Sacro Convento, il programma della decima edizione del Cortile di Francesco, un evento culturale organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi, in programma dall’8 al 22 settembre 2024. Quest’anno, l’iniziativa propone oltre 20 appuntamenti distribuiti su diverse giornate, tra cui eventi speciali nella piazza San Francesco per tutti i quattro giorni centrali della manifestazione.

L’evento avrà inizio domenica 8 settembre con una lectio di Alessandro Baricco, che si svolgerà alle ore 21 sul sagrato della chiesa superiore della Basilica. Il tema della conferenza sarà “Sull’infinito”, esplorando il rapporto tra corpo e interiorità, in occasione dell’anniversario delle stimmate di San Francesco sul monte de La Verna, avvenuto 800 anni fa. La manifestazione si concluderà il 22 settembre con un concerto per la pace, eseguito dall’orchestra della Cappella Musicale e da un solista, nella chiesa superiore della Basilica.

Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha dichiarato che l’evento mira a celebrare e riflettere sull’integrazione tra corpo e interiorità, senza dualismi, ma come una unità. “In questo anno speciale, non potevano mancare i food truck in piazza San Francesco, che forniscono nutrimento fisico e favoriscono la socializzazione, un elemento essenziale per la manifestazione,” ha aggiunto.

Dal 12 al 15 settembre si svolgeranno ulteriori incontri, tra cui una lectio di Luca Sommi, prevista per il 12 settembre alle ore 18, con il titolo “Viaggio nelle bellezze”. Questi eventi coinvolgeranno personalità provenienti da vari ambiti, tra cui società civile, comunicazione e istituzioni.

Durante i quattro giorni centrali della manifestazione, verrà anche firmato l’AI Assisi Act, un manifesto sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione umana, redatto in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti e altri partner. Inoltre, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a un panel dedicato all’inclusione e alla disabilità, in vista del G7 previsto per ottobre, che avrà anche sedi a piazza San Francesco. La chiusura dei quattro giorni sarà affidata allo spettacolo degli studenti dell’Istituto Serafico di Assisi.

Una delle novità principali di quest’edizione è l’attenzione all’accessibilità: alcuni eventi offriranno traduzione nella Lingua dei segni italiana (LIS), sottotitolaggio per non udenti e audiodescrizione per non vedenti, grazie alla collaborazione con Rai Umbria e Rai Pubblica Utilità. La traduzione LIS durante il concerto “Requiem universalis” del 14 settembre sarà fornita con il supporto dell’Associazione Mozart Italia, Opera Morlacchi e Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha sottolineato che l’edizione di quest’anno si inserisce nel percorso dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, e ha espresso gratitudine per il coinvolgimento di persone, imprese e istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.

Inoltre, nella piazza inferiore sarà allestito un “Cortile nel Cortile”, dove dal 12 al 15 settembre tre scultori del legno realizzeranno opere ispirate alle Stimmate. Un infopoint sarà a disposizione per informazioni sugli eventi e sulle buone pratiche di sostenibilità quotidiana, in collaborazione con il Centro Laudato si’ di Assisi.

Il Sindaco di Assisi Stefania Proietti ha confermato il continuo sostegno del Comune al Cortile di Francesco, sottolineando l’importanza dell’evento come spazio di confronto e cultura per la città.

Gli eventi si svolgeranno nella Sala Stampa e nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso. Per ulteriori dettagli sulle sale e il Centro Convegni, si può visitare il sito www.colledelparadiso.it.