Annullato l’evento “Il suono delle piante, il valore del femminile”

ASSISI – Il pomeriggio dedicato all’universo sensoriale femminile è stato annullato. Era in programma domenica 8 marzo, dalle ore 15,30 alle ore 19,30, presso il Borgo Antichi Orti di Assisi. L’iniziativa – intitolata “Il suono delle piante, il valore del femminile” – era organizzata dall’Associazione Bio Alkimia in collaborazione con Qualierbe, azienda leader nel settore eboristico artigianale.

Da qualche mese Bio Alkimia organizza con successo questi appuntamenti presso il Borgo Antichi Orti di Assisi. Protagonisti sono il mondo sensoriale, l’individuo ed il contatto con la natura. La particolarità è data dalle vibrazioni sonore, dirette da Link the Sound, che incontrano le informazioni delle piante, in un bagno di frequenze vitali atte ad essere veicolo per il raggiungimento del miglior stato di Ben-Essere delle persone.