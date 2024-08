È l’ora del Palio di san Rufino. Presentata alla Città la 44esima edizione

Nella sala ex Pinacoteca del comune di Assisi, cuore pulsante della città, la Compagnia Balestrieri ha presentato la 44esima edizione del Palio, evento che, per consolidata tradizione, sembra chiudere l’estate. La manifestazione, che avrà luogo dal 17 al 25 agosto interessando vie e piazze del capoluogo, si articolerà secondo un antico cerimoniale con spettacoli di danza e fuoco, cortei storici, tamburini, mercatino in piazza, per terminare domenica 25 agosto con la sfida della balestra tra i tre terzieri e la gara individuale.

“Noi balestrieri ci siamo sempre, laddove Assisi ci chiama – ha ribadito con orgoglio il presidente della Compagnia Francesco Ciambrusco- ieri, simbolo di difesa, oggi anche baluardo di tutela per gli altissimi valori espressi dalla città. Molti sono stati i nostri risultati sportivi in questi anni, primo tra tutti l’evento “Balestrando con Francesco e Ubaldo”, gara con i balestrieri eugubini, di grande significato storico- culturale. Ma, al di sopra del sano agonismo, in numerose manifestazioni portiamo i colori di Assisi in tutta l’Italia, promuovendo con generosità e orgoglio un solo amore, grande e infinito: Assisi. E ancora siamo in grado di coinvolgere tutti, grazie al nostro ricambio generazionale sempre vivace”.

Il sindaco Stefania Proietti li ha ringraziati per la loro costante presenza, tanto più necessaria per i prossimi grandi eventi francescani. Ha moderato l’incontro il cerimoniere e vicepresidente della Compagnia Claudio Menichelli che, nell’esporre il programma del Palio, ha precisato l’importanza del mercatino dei giorni 22 e 23 agosto, con prodotti medievali esclusivamente artigianali.

Lino Pavi, vice maestro d’armi, ha salutato, ringraziando tutti i balestrieri, a nome della Compagnia lo storico maestro d’armi Marino Fabbretti, impossibilitato ad essere presente.

L’incontro con l’arte ha visto due giovani artiste, Katia Damiani, componente del gruppo fuoco, che ha dipinto il tasso, cesellandone i segni sul legno con valente maestria, e l’artista folignate Mara Roscini, per un Palio che ritrae lo spirito della Compagnia sullo scenario del rosone della cattedrale, in una allegra danza in costume.

Fuori, sulla piazza, un cerchio di turisti emozionati dal rullio dei tamburi ha salutato il Palio 2024.