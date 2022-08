Search for: Search Button

Rassegna antichi sapori a Rivotorto, dopo due anni di pandemia

Abbiamo trascorso due anni di fermo forzato a causa della pandemia… Non avremmo mai pensato di interrompere la Rassegna per due anni, eppure è successo! Abbiamo ancora nella mente e nel cuore quell’atmosfera lugubre e surreale di quel periodo, con il Paese deserto e desolato, senza vita: con le zone rosse, gialle, arancioni, la gente chiusa in casa o distanziata, l’uno in guardia e diffidente verso l’altro! La pandemia ci ha tolto la gioia di stare insieme, di abbracciarci, di ridere e di guardare con gioia il futuro. Per questo ora si ha una gran voglia di ritrovarsi, di

tornare alla normalità e di tornare a far festa! La Pro loco, proprio per favorire la ripartenza, la socializzazione e la possibilità d’incontro tra la gente, ripropone con gioia ed entusiasmo la Rassegna antichi sapori

con lo stile di sempre, cucina ricca di prelibatezze, le più note orchestre per ballare, il pub per i giovani… Abbiamo capito in questi anni come un paese senza una festa, senza una sagra o altre manifestazioni socio-ricreative, è un paese morto, mentre la festa è gioia, è incontro, è vita!

L’ultima edizione è stata la 32a nel 2019. All’inizio del 2020 è arrivato il Covid e la pandemia dilagante ci ha impedito di svolgere sia la 33a edizione nel 2020 che la 34a nel 2021. Senza la pandemia, questa del 2022 sarebbe stata l’edizione numero 35, mentre, a causa di questa forzata chiusura di due anni, ci apprestiamo ad avviare la 33esima edizione.

La macchina organizzativa si è messa in moto da tempo perché notevole è l’impegno di tante persone per garantire efficienza e sicurezza, impegno di tempo, di energie e di risorse anche economiche. Solo per amore per il proprio paese ci si imbarca in un’avventura come questa! Crediamo che ne valga la pena. Vi aspettiamo alla festa, noi vi assicuriamo quest’anno più che mai una calorosa accoglienza in un clima di ritrovata serenità!