Il Bosco di San Francesco svela flora e fauna segrete

Due giornate FAI dedicate a erbe, frutti e animali rari

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone due imperdibili giornate nel cuore del Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), per far conoscere la ricca biodiversità di flora e fauna che caratterizza questo bene tutelato. La prima occasione è prevista per domenica 21 settembre 2025, dalle 10 alle 18, con Selvatica, un evento pensato per svelare le specie meno conosciute che vivono tra i sentieri e sotto le foglie, offrendo passeggiate guidate, laboratori e giochi per bambini. Fonte del programma, il comunicato FAI sottolinea come l’iniziativa permetta di avvicinarsi a insetti “stecco”, gechi e altri animali nascosti, attraverso percorsi esperienziali che stimolano osservazione e curiosità.

Durante la giornata, i partecipanti potranno seguire una vera e propria “caccia al tesoro” naturalistica con il naturalista Carlo Albanese di WildUmbria, alla scoperta di un animale misterioso. Gli esperti dell’Italian Gekko Association – IGA (APS) offriranno approfondimenti sugli anfibi e sulla loro doppia vita in acqua e sulla terra, mentre il Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri racconterà le attività di tutela contro il traffico di specie protette. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi proporrà laboratori sensoriali e passeggiate per adulti e bambini, mentre Michele Capitani, zoologo del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto, guiderà i visitatori attraverso gli habitat ideali per il gatto selvatico. Il programma completo, come indicato dal comunicato FAI, è frutto della collaborazione tra WildUmbria, IGA, MuST e il Reparto Carabinieri Biodiversità. Gli ingressi saranno a 9€ per il pubblico generale, ridotti a 6€ per iscritti FAI e per i giovani dai 3 ai 18 anni.

Il secondo appuntamento, domenica 5 ottobre 2025, sempre dalle 10 alle 18, sarà dedicato alle erbe aromatiche e ai frutti antichi del bosco. I partecipanti potranno scoprire le varietà spontanee e tradizionali, con approfondimenti sui loro usi in cucina e in ambito farmaceutico, accompagnati da esperti botanici. Fonte FAI segnala inoltre che la Fondazione Archeologia Arborea allestirà una mostra pomologica nella chiesa romanica di Santa Croce, con decine di frutti antichi, come la mela conventina e la merangola, oggi quasi scomparsi dal paesaggio umbro. Tra le attività, un percorso sensoriale a 360° permetterà di esplorare suoni, colori, odori e caratteristiche delle piante, guidati da Aldo Ranfa, docente di Botanica ambientale, e Chiara Proietti, dottoressa in Scienze e tecnologie naturalistiche.

Gli esperti Valentina Fuoco e Elisabetta Pepponi introdurranno rispettivamente al mondo degli oli essenziali e delle piante officinali, e alle spezie storicamente preziose, evidenziando proprietà benefiche e tradizioni legate all’uso di queste risorse. Anche per questa giornata, gli ingressi saranno fissati a 9€, ridotti a 6€ per iscritti FAI e ragazzi dai 6 ai 18 anni, secondo quanto indicato nel comunicato FAI.

Il Bosco di San Francesco, complesso benedettino di Santa Croce, si conferma così un luogo di scoperta e apprendimento, dove natura, tradizione e cultura si intrecciano in esperienze concrete e interattive. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è realizzato con il sostegno di partner storici come Ferrarelle, Pirelli, Delicius, Mitsubishi Electric e BRT, a testimonianza della lunga collaborazione volta a valorizzare il patrimonio ambientale italiano e sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità e sul patrimonio culturale.

Informazioni dettagliate sul programma completo, orari e attività sono disponibili sul sito ufficiale del Bosco di San Francesco (www.boscodisanfrancesco.it). Per ulteriori chiarimenti, contattare l’ufficio comunicazione del FAI, come indicato nel comunicato originale, via telefono o email.

Grazie a queste due giornate, il FAI offre un’occasione unica per scoprire le ricchezze nascoste del territorio umbro, dai frutti dimenticati agli abitanti silenziosi del bosco, stimolando curiosità, educazione ambientale e rispetto per le specie selvatiche.