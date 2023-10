Apertura Arte & Cultura Viale Gabriele D'Annunzio - Santa Maria degli Angeli Map

In scena con il poliziesco i ragazzi del Serafico di Assisi “L’Ispettore Branchi”

I giovani talenti dell’Istituto Serafico di Assisi saranno di nuovo protagonisti sul palco del Teatro Lyrick il 13 ottobre, portando in scena il mistero de “L’Ispettore Branchi“. In questa avvincente rappresentazione, l’Ispettore Branchi si trova di fronte all’enigma di un furto misterioso.

La trama è intrisa di misteri, bugie e segreti: l’Ispettore Branchi è alle prese con il caso del ‘Cuore D’oro’, un prestigioso premio consegnato annualmente dal Golf Club Arfacentro alle associazioni meritevoli. Tuttavia, il premio è stato rubato o forse è semplicemente scomparso nel nulla. Per risolvere questo intricato enigma, Branchi dovrà seguire ogni indizio a sua disposizione, indagare su tutte le piste, sia reali che immaginarie, e interrogare ogni sospettato. Colpi di scena si susseguiranno uno dopo l’altro, come in ogni buon poliziesco, alternandosi a momenti musicali e parodie di canzoni famose adattate appositamente per lo spettacolo.

Dopo quasi un anno di prove svolte nell’ambito del Laboratorio teatrale promosso dall’Istituto Serafico, i giovani attori saliranno sul palco del Teatro Lyrick di Assisi per esibirsi di fronte al pubblico. Il Laboratorio, coordinato dagli educatori Stefano Tufo e Fabrizio Benincampi, con la collaborazione di Andrea Lombardi, offre uno spazio dove i ragazzi con disabilità possono svolgere attività riabilitative che valorizzano le loro competenze e abilità. Qui, possono esprimere emozioni e mettere in mostra la loro autenticità espressiva e unicità. Durante il Laboratorio teatrale, ciascun partecipante si impegna in un lavoro divertente e diverso dalla routine quotidiana, interpretando storie, indossando abiti colorati, facendo musica e studiando il copione.

L’obiettivo principale è costruire storie e raccontarle, offrendo ai ragazzi l’opportunità di esprimere le proprie emozioni. Il palcoscenico è il luogo ideale per questo processo, poiché consente loro di compiere un percorso di crescita e di comunicazione. Nel corso del tempo, l’Istituto Serafico ha unito le attività teatrali e musicali, poiché la musica, così come l’arte in generale, accompagna il racconto di ogni storia e aiuta i ragazzi con disabilità a esprimere la propria voce.

Gli organizzatori del Laboratorio sottolineano che prendersi cura dei più fragili non significa solo soddisfare i loro bisogni primari, ma anche ascoltarli e supportarli in tutte le attività che li rendono più forti e indipendenti. Questo progetto dimostra l’impegno dell’Istituto Serafico nel fornire un ambiente in cui i giovani possono crescere, esprimersi e brillare attraverso il teatro e la musica.

Il pubblico è invitato a assistere a questa emozionante rappresentazione di “L’Ispettore Branchi” al Teatro Lyrick il 13 ottobre alle 21.