Open day all’Alberghiero di Assisi, si è fatto conoscere

L’Alberghiero di Assisi non si è mai fermato. Malgrado le prescrizioni e i timori, nel rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria per il contenimento del contagio Covid-19, abbiamo tenuto aperti tutti i laboratori.

Cucina, Sala Bar e accoglienza turistica hanno continuato ad accogliere i nostri giovani allievi per non interrompere la preparazione professionale che li vedrà protagonisti appena saremo fuori dalla pandemia.

Gli studi di settore lasciano intravvedere prospettive rosee in termini occupazionali che a dire degli esperti conosceranno nuovamente un significativo boom. Dobbiamo farci trovare pronti con giovani motivati e preparati. Con orgoglio diciamo che lo stiamo facendo e accanto alle attività laboratoriali in presenza, l’alberghiero Assisi ha sviluppato anche un know how avanzato per la didattica a distanza. Non solo video lezioni su tutte le altre materie con piattaforme dedicate di aule virtuali ma pure attività laboratoriali utilizzando le risorse tecniche presenti nelle abitazioni degli studenti.

Ma come fare conoscere tutto ciò? Siamo attivi sui social e da novembre, sul nostro sito www.alberghieroassisi.eu , abbiamo attivato oltre che ad una ricca sezione chiamata “COSA SCELGO?” in cui poter trovare un’ampia rassegna di materiali, video e foto delle attività svolte dalla scuola, anche un open day virtuale che si rinnova ogni venerdì dalle 10.30 alle 11.30. Cliccando sull’icona Meet (domani il prossimo appuntamento), chiunque può raggiungerci e dialogare con noi e confrontarsi con i docenti e la nostra preside Bianca Maria Tagliaferri ma la cosa più bella è vedere e parlare coi nostri studenti in quel momento impegnati nelle attività laboratoriali di cucina, sala e accoglienza turistica.

Disposizioni normative permettendo, se riusciamo a rimanere in fascia gialla, questo sabato 16 gennaio dalle 9 alle 18, abbiamo previsto con un grande sforzo organizzativo per garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza L’OPEN DAY IN PRESENZA con ingressi scaglionati e turni di 20 minuti, previa prenotazione dal sito della scuola. In caso che la Regione Umbria venga inserita nella fascia arancione saremo costretti a tagliare l’appuntamento del pomeriggio ma garantiremo l’apertura della mattina dalle 9.30 alle 13.30. Vi aspettiamo!!

Prof. Aldo Giuseppe Geraci

Vice Preside