Open day e liceale per un giorno: il Properzio si presenta agli studenti di terza media

Entro il 25 gennaio gli studenti della terza media saranno chiamati a scegliere la scuola superiore. E il Liceo Sesto Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento per i ragazzi e le famiglie che volessero conoscere i quattro corsi (Classico, Economico-Sociale, Linguistico e Scienze Umane) in cui si articola la scuola.

La ricca offerta formativa dell’Istituto sarà in particolare presentata con gli Open day del 12 dicembre 2020 e del 10 gennaio 2021 e con l’iniziativa “Liceale per un giorno”, in scena dal 14 al 18 dicembre e dall’11 al 15 gennaio. Attività che, per motivi di sicurezza, si svolgeranno online, tramite la piattaforma Google Meet, con la prenotazione obbligatoria accedendo ai due moduli dedicati della pagina “Iscrizioni Liceo Properzio 2020/2021” (iscrizioni 2020/201) al sito www.liceoassisi.it.

Nello specifico, gli open day del Liceo Properzio di Assisi saranno organizzati a distanza tramite video incontri collettivi. La scuola ha organizzato 3 turni di visita ai quali è possibile prenotarsi compilando il modulo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jnKaO7Ctw0m30nZJ0cdNJxdE7u1KksOO0fuE4ZpyYBQupw/viewform Una volta ricevute le prenotazioni, i genitori riceveranno tramite email la conferma dell’appuntamento e i link per partecipare ai video incontri. È possibile partecipare sia all’incontro generale per la presentazione del Liceo che a quello di più indirizzi.

Gli studenti interessati ad iscriversi a uno dei quattro indirizzi del Liceo Properzio hanno inoltre la possibilità di partecipare, sempre in modalità a distanza, ad alcune attività didattiche all’interno dell’iniziativa “Liceale per un giorno”, nei due periodi 14-18 dicembre e 11-15 gennaio. Per prenotarsi è necessario compilare il seguente modulo, attraverso il quale si potrà scegliere la data e l’indirizzo di interesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUkz69a-g2Ss0VaeBmC9av5XgouJtDa5L9c9z6agrn2pBzA/viewform