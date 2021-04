Una biblioteca in ogni scuola, concorso nazionale promozione sociale BiRB

Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l’Associazione, dopo una attenta selezione delle domande pervenute, ritiene più meritevole di supporto e di sostegno. Si può partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza anche in questa edizione a gruppi di volontari che si costituiscano in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

“Il concorso è la storia di un dono ricevuto che ha atteso più di dieci anni per essere restituito – spiega Alessandra Comparozzi, presidente dell’associazione BiRBA – Era il 2006 quando arrivò all’indirizzo di Birba un grande pacco colmo di libri per l’infanzia, uno più bello dell’altro, accompagnati da una lettera. Ancora increduli, chiamammo subito il numero indicato nel foglio. Scoprimmo così che Della Passarelli, direttore editoriale di Sinnos, persuasa della bontà del nostro progetto di biblioteca scolastica, scelse di finanziarlo attraverso la donazione di un buon numero di libri per ragazzi. Fu una manna dal cielo, la spinta giusta per andare avanti! Grazie al festival “Birba chi legge – Assisi fa storie” e alla Festa delle storie per bambini e ragazzi, da noi promossi, abbiamo finalmente avuto la possibilità di restituire il dono ricevuto. Il premio è un gesto di fiducia e vicinanza che sappiamo quanto può fare bene sempre e, in questo periodo così complicato, ancora di più. La premiazione dei vincitori del Concorso è per noi soci un momento molto atteso ed emozionante, l’occasione preziosa di conoscere chi crede e condivide con noi la passione per i bambini e per i libri, e un modo per contribuire alla nascita di nuove case dove ritrovarsi intorno alle storie”.

Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 31 maggio 2021. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 29 agosto. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.

L’immagine 2021 è firmata dal talentuoso illustratore e visual designer Francesco Fidani, ospite nel 2019 del Festival “Birba chi legge – Assisi fa storie” con il Tothem tour.

Ad aggiudicarsi il concorso nel 2020 è stato il progetto “Un borgo di libri” dell’associazione “Voltiamo pagina” alla quale sono andati 1000 euro in libri per l’infanzia di qualità per la realizzazione di una biblioteca scolastica nei locali del plesso scolastico di Borgo Quinzio (RI).

Sito ufficiale www.birbachilegge.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba