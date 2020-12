La Vita è un B. Sogno. Mosaico d’Arte a più voci al Baccanale di Assisi

La Vita è un B. Sogno. Mosaico d’Arte a più voci” dal 4 dicembre l Baccanale Hosteria Nova di Assisi.

L’arte salverà il mondo? Non lo sappiamo ma ci proviamo!

Anche in tempo di pandemia il Baccanale mantiene la tradizione di mecenatesimo e l’identità di contenitore/generatore di eventi culturali, dando vita alla mostra “La Vita è un B.SOGNO. Mosaico d’arte a più voci” con la direzione artistica di Giorgio Croce.

Cinquantadue tele di 20 x 20 cm, sulle quali altrettanti artisti hanno dato libero sfogo alla fantasia interpretando il tema “La Vita è un B.Sogno”, andranno a comporre un mosaico variegato e complesso nel quale linguaggi differenti esprimono sentimenti e impressioni differenti…sogno, bisogno, doppio sogno, ma anche assillo, emozioni, esperienze.

Gli artisti hanno il potere di sollevare e spazzare via il velo di polvere grigia che da marzo copre e appiattisce la nostra vita culturale e artistica. Il Baccanale li accoglie per ricordare a tutti che la il sogno/bisogno continua e vi da appuntamento per il vernissage in diretta Facebook Venerdì 4 dicembre dalle ore 18.00 sulla pagina https://www.facebook.com/BACassisi.

La mostra sarà visitabile fino al 16 febbraio durante gli orari di apertura del Baccanale, in osservanza delle modalità stabilite dal DPCM in vigore, consultabili sulla pagina FB dell’Hosteria.

Con il Patrocinio del Comune di Assisi e di Confcommercio Imprese per l’Italia Umbria.

Info 075/812327 – info@ilbaccanale.it – https://www.facebook.com/BACassisi/

Artisti partecipanti:

GIANFRANCO ADORNI / PETER BARTLETT / LUCA BARTOLUCCI (MR. COMA) / FABRIZIO BERTOLINI

LIDIA BIANCO / STEFANO BORGIA / DANIELE BUSCHI / DIONISIO CAPUANO / GIANNI CIANCHETTI

GILIANA CIOFFI / CLAUDIO CARLI / ANGELA CROCE / GIORGIO CROCE / ANTONELLO COSCI

MICHELE CURRELI / ANGELO DOTTORI / LORENZO DOTTORINI / GINALUCA FALCINELLI / DAVID FERRACCI

MATTEO FRONDUTI (IL COFFEE) / FRANCESCO GAGGIA (KUIRY) / GIORGIO GALLI / ALBERTA GATTUCCI

MARCO GUZZETTI / LINE HARRIET / DINO IZZO / SILVANA LAVELLI / ELISA LECLE’ / MAURIZIO LEONI

MAURO LEPRI / MARIA LUCARELLO / FEDERICA MANCINELLI / LUCIA MARCHI / IRENE MARRA

MELISSA MASSARA / LIVIANO OROLOGIO / CRISTINA PACCIARINI / GIANLUIGI PANZOLINI

MARIA CRISTINA PECCIA / LUCA PEPPOLONI / AURORA PICCONE / FELIX POLICASTRO / JALAL RAOUF

FRANCESCO RONDONI / ALESSANDRO ROSSI / NORENO SDRINGOLA / ANGELA SERACCHIOLI

FRANCO SUSTA / PETRA THEISSEN / NATALIA TRONI / CARLA VIPARELLI